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Известия.ru

В России для космических туристов построят два корабля «Союз МС»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов. Заказчиком выступил «Главкосмос», говорится 1 июня в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров «Энергии» одобрил сделку. Заказчик заплатит ракетно-космической корпорации около 5,056 млрд рублей.

«Срок действия договора — по 31.12.2023 г. или до полного исполнения сторонами обязательств (в зависимости от того, какое обстоятельство наступит позднее)», — отмечается в сообщении.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, допустил, что экипажи и космические туристы смогут посещать новую орбитальную станцию. 18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов сообщил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года. Госкорпорация займется созданием собственной орбитальной станции.

13 мая стало известно, что японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-20» в декабре 2021 года. Продолжительность полета японских туристов составит 12 суток.

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Страны
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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