Севмаш построил 110 атомных подводных лодок для Северного флота

ЦАМТО, 1 июня. Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко поздравил моряков-североморцев, командование СФ с отмечаемым 1 июня Днем Северного флота.

"Краснознаменный Северный флот всегда был гордостью страны! Мужеством и отвагой, честью и доблестью российских моряков написаны страницы его славной истории", – отмечается в поздравлении.

Севмаш изначально строился для создания кораблей, которые должны нести службу в северных широтах. За годы работы предприятие передало в состав Северного флота около 30 дизельных и 110 атомных подводных лодок. Среди них – легендарная первая отечественная атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", корабли-рекордсмены по скорости, водоизмещению, глубине погружения. Сегодня предприятие укрепляет северные рубежи атомными подводными лодками 4-го поколения проектов "Борей-А" и "Ясень-М". 7 мая на Севмаше состоялся подъем флага на АПЛ "Казань". Сейчас на предприятии на разных этапах строительства находятся еще 7 ракетоносцев этого проекта, строятся корабли проекта "Борей-А".

Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, в ближнесрочной перспективе подводные силы Северного флота будут пополняться новейшими многоцелевыми подводными лодками "Ясень-М", ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей-А", что позволит поддерживать группировку морских стратегических ядерных сил на Севере в соответствии с вызовами сложившейся обстановки в Мировом океане, говорится в сообщении пресс-службы АО "ПО "Севмаш".