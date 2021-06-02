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ЦАМТО

Севмаш построил 110 атомных подводных лодок для Северного флота

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Михаил Будниченко
Михаил Будниченко.
Источник изображения: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

ЦАМТО, 1 июня. Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко поздравил моряков-североморцев, командование СФ с отмечаемым 1 июня Днем Северного флота.

"Краснознаменный Северный флот всегда был гордостью страны! Мужеством и отвагой, честью и доблестью российских моряков написаны страницы его славной истории", – отмечается в поздравлении.

Севмаш изначально строился для создания кораблей, которые должны нести службу в северных широтах. За годы работы предприятие передало в состав Северного флота около 30 дизельных и 110 атомных подводных лодок. Среди них – легендарная первая отечественная атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", корабли-рекордсмены по скорости, водоизмещению, глубине погружения. Сегодня предприятие укрепляет северные рубежи атомными подводными лодками 4-го поколения проектов "Борей-А" и "Ясень-М". 7 мая на Севмаше состоялся подъем флага на АПЛ "Казань". Сейчас на предприятии на разных этапах строительства находятся еще 7 ракетоносцев этого проекта, строятся корабли проекта "Борей-А".

Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, в ближнесрочной перспективе подводные силы Северного флота будут пополняться новейшими многоцелевыми подводными лодками "Ясень-М", ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей-А", что позволит поддерживать группировку морских стратегических ядерных сил на Севере в соответствии с вызовами сложившейся обстановки в Мировом океане, говорится в сообщении пресс-службы АО "ПО "Севмаш".

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
955 Борей
СФ
Ядерный щит
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