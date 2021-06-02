Несколько стран заинтересовались российским истребителем Су-57

Пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы ведем с несколькими странами переговоры. Запросы есть. Интерес проявляется. <…> Юго-Восточная Азия — четыре-пять стран [проявляют интерес]», — заявил Михеев, отвечая на вопросы журналистов.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.

Отличительными особенностями истребителя называют его высокую маневренность, наличие новейшего комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, а также технологию «стелс», делающую его малозаметным.

30 мая глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что предприятия российской Военно-промышленной комиссии (ВПК) и профильные ведомства разрабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57.

11 марта министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк допустил закупку российских Су-35 и Су-57, однако подчеркнул, что предпочтение отдается разработке собственных, турецких истребителей.

В декабре прошлого года издание The National Interest написало о том, что Су-57 представляет реальную угрозу для НАТО по пяти причинам. В частности, одним из преимуществ автор статьи назвал его аэродинамику — конструкция истребителя обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.