Шойгу рассказал об обновлении арсенала космических войск

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 500 единиц военной техники передано в Космические войска и войска ПВО-ПРО за последние пять лет, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"За последние пять лет в Космические войска и войска ПВО-ПРО поступило 536 единиц вооружения и техники", - сказал министр.

По словам Шойгу, в январе-феврале была проведена оценка системы материально-технического обеспечения Космических войск РФ и войск ПВО-ПРО.

"Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе-феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований", - уточнил генерал армии.

По его словам, особое внимание в ходе инспекции уделялось условиям службы и быта военнослужащих ВКС и членов их семей. Проверка показала, что "действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи".

Глава военного ведомства добавил, что в космических войсках и войсках ПВО-ПРО ежегодно обслуживается и ремонтируется свыше 3,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

Он добавил, что в указанных войсках построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения, личный состав полностью обеспечен обмундированием, питанием и предметами быта.