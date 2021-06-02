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Известия.ru

Лукашенко заявил об отсутствии обсуждения с Путиным «сдачи» суверенитета

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Источник изображения: Фото: president.gov.by

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи речь о «сдаче» суверенитета не шла, решались вопросы по сближению стран. Об этом во вторник, 1 июня, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Чтобы не было инсинуаций типа того, что мы «сдаем» свой суверенитет и независимость. Даже речи не было на эту тему. Мы вообще об этом не говорили. Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией. Напомню — нам надо только одно: равные условия для субъектов хозяйствования, физических лиц», — цитирует его издание «СБ.Беларусь сегодня».

Помимо этого, Лукашенко рассказал о том, что Россия поставит Белоруссии современное вооружение, но при этом подчеркнул, что обсуждений касательно переброски Вооруженных сил РФ на постоянной основе и создания каких-то баз не было.

«Это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости», — добавил президент республики.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, что взаимодействие президентов РФ и Белоруссии нацелено в первую очередь на развитие сотрудничества стран в разных областях.

Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. В первый день его визита состоялись длительные официальные переговоры с российским лидером. Они продолжались более пяти часов.

Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран организовать «все аспекты» воздушного сообщения с учетом наступающего периода отпусков и большого количества граждан Белоруссии, желающих приехать на Черноморское побережье России.


Кроме того, Лукашенко в деталях рассказал Путину о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту, произошедшей 23 мая. Также были затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран и борьбы с пандемией коронавируса.

29 мая Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку в Черном море, которой стала завершением их двухдневных переговоров. В тот же день лидеры договорились о втором транше госдолга для Белоруссии. По словам Пескова, перечисление транша ожидается до конца июня.

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Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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