Маас оценил желание Украины получить оружие из ФРГ

Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, который происходит на востоке страны. Об этом 1 июня заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас при этом добавил, что Киев всегда может положиться на поддержку Берлина, когда дело касается территориальной целостности.

«Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самозащиту <…> Но одновременно я убежден, что конфликт можно урегулировать только политическим путем. В этом ничего не изменится, поставки вооружений этому [урегулированию] не помогут», — сказал Маас перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран НАТО.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы получить от Берлина вооружения, в числе которых автоматические винтовки и радиоаппаратура.

До этого, 26 мая, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что правительство страны текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений. По его словам, Берлин не собирается менять решение об отказе выдачи разрешения на поставку вооружений на Украину.

25 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности Вооруженных сил страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.

При этом 7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. По его словам, Киев может рассчитывать на поставки летального оружия. Россия неоднократно отмечала, что поставки вооружения Киеву могут привести лишь к эскалации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.