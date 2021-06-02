Войти
Российская газета

На российско-белорусских учениях "Запад" будет массово применяться авиация

209
0
0
Источник изображения: Виктор Толочко/РИА Новости

В ходе российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые должны пройти в сентябре текущего года, будет массово применяться военная авиация. Об этом во вторник в ходе ведомственного селекторного совещания сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, по сценарию учения будет создана сложная воздушная обстановка.

Глава военного ведомства подчеркнул, что в связи с этим весь авиаперсонал "должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях". "Необходимо, чтобы все, что задействовано в учениях - аэродромы, вертолетные площадки, авиационная техника, - строго соответствовало установленным требованиям безопасности полетов", - указал министр.

Ранее в Минобороны сообщили, что совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" станут главным итогом 2021 учебного года в Российской армии. Сергей Шойгу сегодня также рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в летнем периоде обучения существенно нарастят интенсивность полетов. Для молодых летчиков, по его словам, следует определить оптимальную нагрузку. "Молодые летчики, проходящие службу в строевых частях, в летнем периоде обучения продолжат практическое освоение авиационной техники при возросшей интенсивности полетов", - рассказал министр.

Глава военного ведомства поручил всем командирам индивидуально подходить к планированию и контролю летной подготовки молодых специалистов. Он призвал определить оптимальную нагрузку для каждого молодого летчика с учетом фактического уровня его подготовки и натренированности.

Накануне о предстоящих в сентябре российско-белорусских учениях рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, для участия в этом учении также приглашены иностранные государства. Их военнослужащие войдут в состав коалиционной группировки войск (сил), особенностью совместных действий которой станет, по словам генерала, "достижение тактической совместимости органов управления и войск для отражения нападения условного противника и нанесение ему поражения, не позволяющего вести дальнейшие боевые действия".


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.03.2021
Россия и Белоруссия создадут совместные центры по подготовке военных
13.10.2020
Сергей Шойгу подвел итоги главных военных учений этого года
13.09.2019
Удивить НАТО: что военные России и Белоруссии готовят под Нижним Новгородом
02.05.2019
Коалиция против нестабильности
16.01.2019
Министр обороны провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
06.09.2017
Шойгу рассказал о завершении подготовки к учениям "Запад-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 02:45
  • 9
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 22:17
  • 75
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 19:46
  • 232
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 18:53
  • 24
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 17:10
  • 5
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 16:58
  • 1
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
  • 01.06 16:50
  • 79
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 16:14
  • 2
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 01.06 13:57
  • 10
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 01.06 13:17
  • 49
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 12:18
  • 2
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей