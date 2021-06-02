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ТАСС

Шойгу поздравил военно-транспортную авиацию России с 90-летним юбилеем

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Военно-транспортный самолёт Ил-76
Военно-транспортный самолёт Ил-76.
Источник изображения: © РИА Новости, Нина Падалко

Министр обороны также поздравил Северный флот с 288-летием

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник поздравил военно-транспортную авиацию с 90-летним юбилеем.

"В первую очередь я хотел бы поздравить нашу военно-транспортную авиацию - большой юбилей, большая дата, 90 лет. Сделано очень много за все эти годы - миллионы тонн и миллионы пассажиров", - сказал министр на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Надеюсь, и дальше наши авиаторы будут так же верой и правдой служить нашему Отечеству и продолжать традиции, заложенные многими и многими поколениями летчиков военно-транспортной авиации", - добавил глава военного ведомства.

Министр также поздравил Северный флот с 288-летием. "Сегодня это наша гордость. Я надеюсь, что все, что мы наметили там в этом и следующем годах, все, что сделано в предыдущие годы, позволит нам держать на самых высоких позициях наш Северный флот, который находится фактически на острие противодействия силам НАТО. Я имею в виду, морским силам", - сказал глава военного ведомства.

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