«Князь Олег» вышел в море

В этом году российский флот должен пополниться новой атомной субмариной. Вчера, 31 мая, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что начались ходовые испытания первой серийной субмарины проекта 955А «Князь Олег».

Первые ходовые испытания субмарины проходят в Белом море. При этом Минобороны РФ и ПО «Севмаш», где строятся подлодки этого проекта, не комментируют выход атомной подлодки в первое плавание.

Субмарина «Князь Олег» Источник изображения: tass.ru

Ранее планировалось, что «Князь Олег» будет передан ВМФ ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля. Но эти сроки, возможно, не будут выдержаны, поскольку после нескольких этапов ходовых испытаний экипажу предстоят еще тестовые стрельбы, в том числе учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

Серия атомных субмарин четвёртого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» должна стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Подводное водоизмещение субмарин типа «Борей» составляет 24 000 т, скорость хода — 29 узлов, глубина погружения — до 480 м. Каждая из подлодок вооружена ракетным комплексом Д-30 с 16-ю межконтинентальными ракетами Р-30 «Булава». Ракета типа Р-30 может поражать цели на расстоянии до 9300 км и оснащена шестью ядерными боевыми блоками мощностью до 150 килотонн каждый. Автономность плавания подлодок составляет 90 суток, а экипаж каждой из них состоит из 107 человек.

В настоящее время основу морского компонента ядерной триады России составляют стратегические подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин», вооружённые баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер». Эти корабли были разработаны в 70-е годы и состоят на вооружении с 1984 года. Подлодки проекта «Борей» должны заменить устаревшие «Дельфины» (первую такую подлодку заложили в 1996 году). Из-за сложностей с разработкой основного вооружения и финансированием головной корабль проекта «Борей» был построен только в 2009 году, а в 2013 году вошёл в состав российского флота.