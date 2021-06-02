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ЦАМТО

В войска отправлена партия новейших самоходных гаубиц "Мста-С"

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САУ «Мста-С»
САУ «Мста-С».
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 1 июня. Специалисты военного представительства Минобороны России приняли очередную партию самоходных гаубиц "Мста-С".

Перед отправкой в войска каждая боевая машина прошла необходимые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком. В настоящее время гаубицы погружены на автомобильные тралы и отправлены в места постоянной дислокации.

"Мста-С" по ряду основных показателей не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Самоходные гаубицы "Мста-С" предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, недопущения (в зоне досягаемости) маневров пехотных и танковых резервов. В самоходках прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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