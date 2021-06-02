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ЦАМТО

Александр Лукашенко рассказал о поставках современного вооружения из России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 1 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в республику современное вооружение, передает "РИА Новости".

Как сообщило 1 июня на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", президент Белоруссии на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала "кооперация в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь".

"На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться", – говорится в сообщении со ссылкой на А.Лукашенко.

По данным издания, "А.Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси", – отмечает агентство.

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Страны
Белоруссия
Россия
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