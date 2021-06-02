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ЦАМТО

ВВС Индии закупают легкие бронеавтомобили LBPV для охраны авиабаз

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Линейка тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III 81-й эскадрильи ВВС Индии на авиабазе Хиндон, август 2019 года
Линейка тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III 81-й эскадрильи ВВС Индии на авиабазе Хиндон, август 2019 года.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 1 июня. Индийская частная компания Ashok Leyland поставила ВВС Индии первую партию легких бронированных автомобилей LBPV (Light Bullet Proof Vehicles), предназначенных для обеспечения охраны крупнейших авиабаз.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз Ashok Leyland (штаб-квартира компании находится в Ченнаи), 6-тонные бронированные автомобили с колесной формулой 4х4 созданы на базе машины CVNG (Common Vehicle Next Generation), разработанной Lockheed Martin, и производятся на местном уровне в рамках соглашения с американской компанией о передаче технологий.

Никакой дополнительной информации о количестве поставленных или заказанных автомобилей, графике поставки оставшихся автомобилей и стоимости контракта пока не имеется.

Как сообщает Ashok Leyland, бронеавтомобили LBPV рассчитаны на перевозку с полной экипировкой шести спецназовцев "Гаруд" ВВС Индии, включая экипаж, имеют достаточное грузовое пространство для перевозки необходимого оборудования, обладают высокой мобильностью при движении по грязи, песчаной и каменистой местности, а также на мелководье.

Максимальная скорость составляет 120 км/ч. Толщина брони – 6 мм, лобового стекла – 40 мм. Бронеавтомобиль обеспечивает защиту при обстреле из штурмовой и снайперской винтовок. Машина оснащена бронированной турелью для наводчика.

Контракт на закупку машин LBPV для ВВС Индии был заключен после нападения боевиков на базу ВВС "Патханкот" (недалеко от границы Индии с Пакистаном) в конце декабря 2015 года. В результате нападения семь индийских военнослужащих погибли, еще 22 получили ранения.

Для защиты имеющихся 54 авиабаз, кроме закупки LBPV, предусмотрена установка "умного" ограждения, систем обнаружения вибрации, электрооптического оборудования, применение миниатюрных беспилотных летательных аппаратов.

ВВС также занимаются формированием 10 дополнительных батальонов "Гаруд" общей численностью около 10 тыс. человек.

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Страны
Индия
Пакистан
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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