The Telegraph (Великобритания): Доминик Рааб на саммите НАТО подвергнет критике «агрессивное поведение» России

Не нравятся британцам передвижения российских войск где бы то ни было, и везде им мерещится в этом угроза и правонарушение. Вот и сейчас на предстоящем заседании НАТО глава МИД Великобритании Доминик Рааб собирается жаловаться союзникам на, видите ли,неподобающее поведение русских: маневры у украинской границы и модернизацию армии.

Министр иностранных дел перечислит возражения против российской агрессии, в том числе, в связи с наращиванием военной группировки возле границ с Украиной

Во вторник Доминик Рааб представит союзникам по НАТО список российских правонарушений, поскольку Москва заявила о наращивании своего военного присутствия на западе страны.

Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной. Это связано с тем, что российское военное командование объявило о развертывании на западе России 20 новых "частей и соединений", а также о поступлении в войска новой военной техники и оружия.

Рааб также привлечет внимание к вынужденной посадке в Минске 23 мая самолета Ryanair, что было сделано по указанию пользующегося поддержкой Путина режима Лукашенко.

"Демократические ценности подверглись нападению, свидетельством чему являются агрессивные действия России в отношении Украины и нападение Лукашенко на гражданскую авиацию", - заявил Рааб изданию "Телеграф" накануне встречи.

"Британская поддержка трансатлантического альянса является непоколебимой, поскольку Соединенное Королевство вносит большой вклад в укрепление НАТО. Мы будем работать с членами альянса и партнерами ради защиты наших союзников и ценностей".

Министр иностранных дел уже пригрозил Белоруссии новыми британскими санкциями за захват самолета, однако коллеги Рааба из парламента призвали его пойти еще дальше.

Председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат (Tom Tugendhat) призвал принять "очень строгие" меры, а теневой министр иностранных дел Лиза Нанди (Lisa Nandy) заявила, что Великобритания должна заблокировать полеты белорусской национальной авиакомпании.

Рааб сказал, что Великобритания и ее союзники подготовят "скоординированный ответ".

Встреча НАТО состоится в преддверии саммита Путина и американского президента Джо Байдена, который запланирован на середину июня. Есть мнение, что саммит стал основной причиной того, что российское военное командование начало бряцать оружием у границ Украины.

Путинский министр обороны Сергей Шойгу заявил в понедельник, что в ответ на усиление угроз со стороны НАТО к концу года направит на запад России дополнительные войска.

Подробностей о количестве военнослужащих и о местах размещения новых баз пока нет. Но Шойгу дополнительно отметил, что эти части должны получить 2 000 единиц нового вооружения.

На прошлой неделе НАТО провела в Атлантике и Европе крупные военные учения с привлечением тысяч военнослужащих, десятков самолетов и нескольких боевых кораблей.

Россия отвела большую часть своих войск от украинской границы, проведя в середине апреля масштабные маневры, которые заставили понервничать Украину и НАТО, создав угрозу возобновления боевых действий в этом регионе.

Один из ближайших советников Путина Николай Патрушев, возглавляющий Совет безопасности, в понедельник подтвердил и развил заявление Шойгу, рассказав о том, что в России будет принята новая версия стратегии национальной безопасности, в которой будет формулировка о применении силы в целях борьбы с "враждебными действиями" иностранных государств.

На прошлой неделе Патрушев провел переговоры с американским советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, на которых обсуждалась подготовка к женевскому саммиту Путина - Байдена, запланированному на 16 июня.

На заседании НАТО Рааб также подвергнет Россию критике за то, что она назвала ключевых союзников "недружественными государствами" и сократила персонал в американском и чешском посольствах.

Британское правительство отмечает, что действия России несовместимы с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Министерство иностранных дел заявило, что на встрече также будут обсуждаться вопросы климатической безопасности и обеспечение альянсом стабильности в Афганистане.

Тони Дайвер (Tony Diver), Наталия Васильева (Nataliya Vasilyeva)