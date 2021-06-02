Российским беспилотником "Орион" заинтересовались за рубежом

Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому разведывательно-ударному беспилотнику "Орион-Э", сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

- Потенциальные заказчики есть, - заявил Шугаев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России. Его слова приводит ТАСС. Число заинтересованных в приобретении беспилотника стран глава ФСВТС не назвал.

"Орион" - российский беспилотник большой продолжительности полета. Разработан компанией "Кронштадт". Вариант для Вооруженных сил России называется "Иноходец", экспортная версия - "Орион-Э". По данным из открытых источников, Минобороны тестирует дрон с 2019 года, ударный вариант беспилотника был испытан в Сирии.

В Дубне строится первый в России завод по серийному выпуску БЛА, его запуск намечен на ноябрь 2021 года. Новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках "Иноходец" как Минобороны, так и других заказчиков.

Беспилотник имеет 8-метровое крыло, тонну взлетной массы, 200 кг полезной нагрузки и боевой радиус 250 км. Он может находиться в воздухе 24 часа с полезной нагрузкой 60 кг (аппаратура оптической и радиотехнической разведки). Специально для дрона разработаны корректируемые боеприпасы малого калибра: бомбы КАБ-20 и КАБ-50, планирующая авиабомбаУПАБ-50.

Антон Валагин