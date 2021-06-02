ВВС Бразилии сократят количество закупаемых самолетов ВТА KC-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 1 июня. Командование ВВС Бразилии 26 мая объявило о решении сократить заказ на поставку самолетов ВТА KC-390 "Миллениум", разработанных бразильской компанией Embraer.

Количество KC-390, от которых планируется отказаться, пока не раскрывается. Причинами сокращения заказа называют осложнение финансово-экономической ситуации в стране из-за коронавируса COVID-19, приведшее к сокращению расходов на оборону, а также успешная эксплуатация ранее поставленных самолетов, возможности которых превышают ожидания командования ВВС.

Таким образом, было решено инициировать переговоры с компанией Embraer о сокращении объема заказа. На текущий момент сообщается о намерении снизить темп ежегодных поставок до двух самолетов.

Согласно первоначальному графику, Embraer должна была поставить ВВС Бразилии первый самолет в 2018 году, три самолета – в 2019 году, три – в 2020 году, три – в 2021 году, три – в 2022 году, три – в 2023 году, пять – в 2024 году, пять – в 2025 году и два последних – в 2026 году. Позднее сроки были несколько пролонгированы, и последние самолеты планировалось передать заказчику в 2027 году. Объявленный 26 мая темп поставки (два самолета в год) позволяет предположить, что ВВС получат менее 20 самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2014 года Координационная комиссия по боевой авиации ВВС Бразилии (COPAC) подписала с компанией Embraer контракт на поставку 28 ед. KC-390 и их начальную логистическую поддержку. Стоимость соглашения оценивается в 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов. Все самолеты собираются на предприятии в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Пауло). Новые KC-390 заменят турбовинтовые C-130/KC-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с 1960-х гг.

Первый самолет KC-390 был передан ВВС Бразилии 4 сентября 2019 года, четвертый – в декабре 2020 года.

По мнению международных экспертов, заявление ВВС Бразилии наносит серьезный удар по программе KC-390. Контракт на 28 самолетов составлял 80% твердого заказа на поставку KC-390. Еще пять единиц были заказаны ВВС Португалии, два – ВВС Венгрии.