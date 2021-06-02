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ТАСС

Умер вице-адмирал Юрий Сухачев, расследовавший гибель подлодки "Курск"

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Юрий Сухачев
Юрий Сухачев.
Источник изображения: © Санкт-Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

Ему было 75 лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вице-адмирал Юрий Сухачев, входивший в правительственную комиссию по расследованию причин гибели подлодки "Курск", умер в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Санкт-Петербургского клуба подводников и ветеранов ВМФ.

"Клуб моряков-подводников с глубоким прискорбием сообщает, что 30 мая 2021 года на 76-м году ушел из жизни член Совета клуба вице-адмирал Юрий Александрович Сухачев", - говорится в сообщении на сайте общественной организации.

По информации клуба, прощание состоится в среду 2 июня. "В 11:30 - отпевание в Никольском Морском соборе. Похороны - в 14:00 на Серафимовском кладбище на участке ветеранов ВМФ", - отмечается в тексте.

Сухачев входил в состав правительственной комиссии, которая занималась расследованием причин гибели подводной лодки "Курск" в 2000 году. Вице-адмирал руководил работой водолазов, участвовал в разработке проекта и в подъеме "Курска".

После увольнения в запас в 2003 году Сухачев работал заместителем директора - главным конструктором в НПО "Аврора". Вице-адмирал был также участником 29 испытательных и практических пусков первых баллистических ракет ВМФ Р-27У с разделяющимися головными частями. Всего он участвовал более чем в 100 пусках баллистических и крылатых ракет с подлодок. Награжден орденом "Знак почета" за освоение новой техники и орденом "За военные заслуги".

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Страны
Россия
Компании
Аврора НПО
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