Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем, итоговом чтении закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны.

Принятые поправки закрепляют в законе "Об обороне" (61-ФЗ) понятие служебной тайны в области обороны, к которой будут отнесены сведения о любой деятельности в данной сфере, не отнесенные к государственной тайне и не являющиеся общедоступными.

Инициатива дает право на отнесение информации в области обороны к такой служебной тайне главам всех федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба (Минобороны, Росгвардия, СВР, ФСБ, ФСО, Военная прокуратура, военные следственные органы СКР).

При этом, в отличие от сведений, отнесенных к государственной тайне, перечни отнесенной к служебной тайне информации должны публиковаться в открытом доступе.

В пояснительной записке к проекту закона (1144924-7) отдельно отмечается, что за разглашение такой информации граждане, получившие к ней доступ в силу служебного положения, могут понести административную ответственность.

Соответствующей статьей 13.14 КоАП РФ в данный момент предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей для граждан и от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Также военнослужащие могут понести наказание в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ.