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Российская газета

Су-57 сможет управлять четырьмя дронами "Охотник"

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Пилот истребителя пятого поколения Су-57 сможет координировать работу до четырех тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник".

- Прорабатывается возможность управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что один истребитель будет вести от двух до четырех "Охотников", - рассказал ТАСС источник в авиастроительной отрасли. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Ранее сообщалось, что "Охотник" будет работать в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57 - вскрывать для него цели (в первую очередь объекты ПВО) и наносить удары по команде летчика. Оба летательных аппарата изготовлены ОКБ Сухого и унифицированы по ряду технологий. Как минимум один опытный образец Су-57 участвует в программе совместных испытаний с С-70.


Антон Валагин

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ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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