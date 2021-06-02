Северный флот проведет осенью в Арктике стратегические военные учения

Стратегические учения в Арктике и межвидовые учения по обеспечению безопасности Северного морского пути проведет осенью Северный флот.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, стратегическое военное учение станет главной проверкой готовности сил и войск межвидового стратегического объединения к выполнению задач по своему предназначению. Кроме того, флот проведет в Арктике серию межвидовых учений по обеспечению безопасности Северного морского пути.

Также в пресс-службе отметили, что в 2021 году арктическая группировка кораблей и судов обеспечения с морской пехотой совершит десятый поход по морям Северного Ледовитого океана. В ходе похода будет проведено несколько десантных операций на островах и континентальном побережье российской Арктики.

Александр Степанов