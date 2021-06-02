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ТАСС

Пять стран Юго-Восточной Азии интересуются истребителем пятого поколения Су-57

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Модель самолета Су-57Э
Модель самолета Су-57Э.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Российский истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета и внутрифюзеляжное вооружение

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы ведем с несколькими странами переговоры. Запросы есть. Интерес проявляется. <...> Юго-Восточная Азия - четыре-пять стран [проявляют интерес]", - сказал он.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76 единиц.

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Россия
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ПАК ФА
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Истребитель 5 поколения
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