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ЦАМТО

В Турции заявили, что не откажутся от С-400

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 1 июня. Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявила, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу купленным у РФ системам С-400, и Турция знает, какие шаги она должна предпринять.

"С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет", – цитирует телеканал TRT Haber заявление М.Чавушоглу в Афинах.

"Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400", – заявил министр.

Как напоминает "РИА Новости", поставки российских ЗРС С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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