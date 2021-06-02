Николай Евменов: в послевоенный период Северный флот стал атомным, ракетоносным, океанским

ЦАМТО, 1 июня. В послевоенный период Северный флот стал атомным, ракетоносным, океанским, говорится в поздравительной телеграмме главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, направленной морякам-североморцам по случаю Дня Северного флота, который ежегодно отмечается 1 июня.

Ниже приведен текст поздравительной телеграммы (с небольшими сокращениями), размещенный на сайте Минобороны.

"Не было и нет района в Мировом океане, где бы ни несли службу североморцы. В тяжелейших условиях блокового противостояния моряки Северного флота решали все поставленные задачи.

Сегодня Северный флот по праву считается самым мощным в стране, а вы, нынешнее поколение моряков-североморцев, являетесь достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников, с достоинством и честью выполняете свои патриотический и воинский долг, мужественно несете нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов на просторах Мирового океана, выполняете задачи по восстановлению мира на территории Сирийской Арабской Республики.

Развитие и оснащение Северного флота является приоритетным направлением деятельности Главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе подводные силы Северного флота будут пополняться новейшими многоцелевыми подводными лодками "Ясень-М", ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей-А", что позволит поддерживать группировку морских стратегических ядерных сил на Севере в соответствии с вызовами сложившейся обстановки в Мировом океане и эффективно выполнять задачу сдерживания, нейтрализовать любые, даже малейшие угрозы безопасности страны с морских и океанских направлений.

Надводная составляющая Северного флота будет пополняться фрегатами проекта 22350, новыми судами обеспечения, включая суда ледокольного типа. В целом, надводная составляющая Северного флота будет пополняться кораблями, имеющими повышенный ледовый класс. Безусловно, что на повестке дня и модернизация кораблей крупного водоизмещения.

Североморцам и впредь предстоит решать ответственную задачу дальнейшего освоения Арктической зоны, в надводной, воздушной и подводной сфере. Это продиктовано национальными интересами государства и большой ответственностью перед историческим прошлым. Безопасность в Арктике – приоритет. Мы должны и далее развивать арктическую инфраструктуру, эффективно проводить в Арктике мероприятия боевой подготовки, учения на различных уровнях взаимодействия – межвидовом, межфлотском".

Справочно:

Свою героическую летопись Краснознаменный, ордена Ушакова Северный флот начал с 1733 года, когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.