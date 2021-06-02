Войти
ЦАМТО

ВВС Сингапура получили первые вертолеты CH-47F "Чинук"

152
0
0
Источник изображения: Фото: Republic of Singapore Air Force

ЦАМТО, 1 июня. Командование ВВС Сингапура на своей странице в Facebook сообщило о получении первой партии заказанных в США новых тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук".

Новые вертолеты постепенно заменят устаревшие CH-47D, состоящие на вооружении с 1994 года.

Первоначально CH-47F будут поставляться вертолетному отряду ВВС Сингапура, размещенному на авиабазе в Оки (Австралия), которая по соглашению с австралийским правительством используется для подготовки личного состава ВВС Сингапура.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года Министерство обороны Сингапура объявило о заключении с компаниями Airbus Helicopters и Boeing контрактов на приобретение новых вертолетов H-225M и CH-47F "Чинук", соответственно. Количество заказанных вертолетов, их стоимость и сроки поставки не раскрывались. Новые вертолеты были выбраны по итогам комплексной оценки для замены состоящих на вооружении ВВС Сингапура устаревших AS-332M "Супер Пума" и CH-47D "Чинук".

Количество приобретенных вертолетов и их стоимость официально не раскрывались, но исходя из регистрационных данных, внесенных Boeing в реестр Федерального управления гражданской авиации США, ВВС Сингапура должны получить 16 машин. В августе прошлого года заместитель редактора Australian Defence Magazine (ADM) Найджел Питтэуэй сообщил, что в Оки будут базироваться 10 новых сингапурских CH-47F.

Первый CH-47F "Чинук", предназначенный для поставки ВВС Сингапура, был замечен в международном аэропорту Уилмингтона (шт.Делавэр) при проведении летных испытаний в июле 2020 года, второй – в ноябре 2020 года.

Первоначально предполагалось, что поставка CH-47F начнется в конце 2020 года, однако из-за проблем, связанных с пандемией COVID-19, срок передачи первых вертолетов был перенесен на 2021 год.

По данным The Military Balance 2021, на вооружении ВВС Сингапура состоят 6 вертолетов CH-47D и 10 CH-47SD "Чинук".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Сингапуp
США
Продукция
AS-332
CH-47 "Чинук"
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Boeing
Проекты
2020-й год
H225
Похожие новости
07.07.2020
Минобороны Сингапура отчиталось о реализации крупных оборонных проектов
30.04.2019
Шумный транспорт тихих солдат
09.11.2016
Минобороны Сингапура заключило контракт на закупку вертолетов H-225M и CH-47F «Чинук»
08.04.2015
Винтокрылые индийцы
11.12.2013
Африка выбирает милитаризацию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 02:45
  • 9
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 22:17
  • 75
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 19:46
  • 232
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 18:53
  • 24
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 17:10
  • 5
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 16:58
  • 1
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
  • 01.06 16:50
  • 79
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 16:14
  • 2
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 01.06 13:57
  • 10
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 01.06 13:17
  • 49
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 12:18
  • 2
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей