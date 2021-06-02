ВВС Сингапура получили первые вертолеты CH-47F "Чинук"

ЦАМТО, 1 июня. Командование ВВС Сингапура на своей странице в Facebook сообщило о получении первой партии заказанных в США новых тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук".

Новые вертолеты постепенно заменят устаревшие CH-47D, состоящие на вооружении с 1994 года.

Первоначально CH-47F будут поставляться вертолетному отряду ВВС Сингапура, размещенному на авиабазе в Оки (Австралия), которая по соглашению с австралийским правительством используется для подготовки личного состава ВВС Сингапура.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года Министерство обороны Сингапура объявило о заключении с компаниями Airbus Helicopters и Boeing контрактов на приобретение новых вертолетов H-225M и CH-47F "Чинук", соответственно. Количество заказанных вертолетов, их стоимость и сроки поставки не раскрывались. Новые вертолеты были выбраны по итогам комплексной оценки для замены состоящих на вооружении ВВС Сингапура устаревших AS-332M "Супер Пума" и CH-47D "Чинук".

Количество приобретенных вертолетов и их стоимость официально не раскрывались, но исходя из регистрационных данных, внесенных Boeing в реестр Федерального управления гражданской авиации США, ВВС Сингапура должны получить 16 машин. В августе прошлого года заместитель редактора Australian Defence Magazine (ADM) Найджел Питтэуэй сообщил, что в Оки будут базироваться 10 новых сингапурских CH-47F.

Первый CH-47F "Чинук", предназначенный для поставки ВВС Сингапура, был замечен в международном аэропорту Уилмингтона (шт.Делавэр) при проведении летных испытаний в июле 2020 года, второй – в ноябре 2020 года.

Первоначально предполагалось, что поставка CH-47F начнется в конце 2020 года, однако из-за проблем, связанных с пандемией COVID-19, срок передачи первых вертолетов был перенесен на 2021 год.

По данным The Military Balance 2021, на вооружении ВВС Сингапура состоят 6 вертолетов CH-47D и 10 CH-47SD "Чинук".