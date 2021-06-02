Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия в рамках Венского договора проинспектирует один из районов Эстонии на фоне проходящих в этой стране учений стран НАТО "Весенний шторм".

Как сообщил журналистам во вторник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков, инспекция запланирована на период с 31 мая по 3 июня. Учения "Весенний шторм" же, как сообщалось, проходят в балтийской республике с 17 мая по 5 июня.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров", - пояснил Рыжков.

По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и о проводимой военной деятельности.

В каком именно районе пройдет инспекция и соприкасается ли она с место проведения "Весеннего шторма", не раскрывается.

В ежегодных международных учениях "Весенний шторм", крупнейших для Эстонии, в 2021-м участвуют почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений сосредоточены на Центральном полигоне Сил обороны.

Как и в прошлом году, учения проходят в сокращенном формате, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса между участниками "Весеннего шторма".