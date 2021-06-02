Фрегат "Адмирал Головко". Как российские боевые корабли побеждают импортозависимость

Сегодня в России отмечают день Северного флота. По данным командования ВМФ, в 2022 году его пополнит третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Рассказываем, в чем уникальность нового фрегата и за что его называют кораблем с "русской душой"

Проект 22350 - серия российских тяжелых многоцелевых фрегатов с управляемым ракетным вооружением. Корабли предназначены для ведения боевых действий на дальних морских рубежах против надводной и подводной флотилии противника, отражения атак с воздуха как в одиночку, так и в составе боевого соединения.

В ходе постройки фрегатов проекта 22350 было реализовано 18 опытно-конструкторских работ. В итоге получился существенно другой корабль, чем задумывалось на начальных этапах проектирования. И корабль очень удачный. В первую очередь стоит отметить такие его преимущества, как ударное зенитное и морское подводное вооружение, бортовое радиоэлектронное оборудование, мореходные качества и автономность. Это своеобразный морской "иноходец", поджарый, быстрый, боеспособный Виктор Мураховский, военный эксперт, полковник запаса

Фрегаты возвращаются в строй

О российских боевых фрегатах нового поколения впервые заговорили в конце 90-х годов прошлого столетия. Масштабные ревизии постсоветского периода выявили: средний возраст надводных кораблей такого типа составлял около 20 лет. Кроме этого, как говорят эксперты, суда были разнотипными, что создавало проблемы с техобслуживанием. Тогда и решено было укрепить морские границы новыми быстрыми и мощными фрегатами. Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков" был заложен на заводе "Северная верфь" 1 февраля 2006 года, второй фрегат - "Адмирал Касатонов" - в конце ноября 2009-го. Оба "адмирала" были оснащены дизелями российского производства, а в качестве форсажных двигателей использовались газотурбинные установки производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". Российско-украинская кооперация двигателестроителей существовала еще с советских времен. Однако в 2014 году Киев полностью разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой, что привело к проблемам с завершением работ на остальных кораблях проекта 22350.

Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Шесть лет назад проект 22350 оказался под угрозой, ведь до этого в России газотурбинные двигатели не производились. Спасать ситуацию было поручено рыбинскому НПО "Сатурн". Специалистам пришлось буквально с нуля создавать новую высокотехнологичную продукцию. На предприятии был создан уникальный сборочно-испытательный комплекс имени Ф. Ушакова, который стал ключевым элементом импортозамещения Василий Дадыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Корабль с "русской душой"

В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия окончательно заместила украинские силовые установки в своей авиационной и морской технике. Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно мы еще испытывали в 2014 году, пройдены, отметил Борисов.

Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 Источник изображения: © Пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь"

Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" стал одним из наиболее ярких примеров импортозамещения в российском оборонно-промышленном комплексе. В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге корабль спустили на воду уже с полностью российской энергетической установкой М55Р. На торжественной церемонии в Северной столице "Адмирал Головко" был назван руководством ВМФ первым фрегатом с русской душой. М55Р состоит из газотурбинного двигателя (ГТД) М90ФР максимальной мощностью 27,5 тыс. л.с., дизеля 10Д49 мощностью 5,2 тыс. л.с., редуктора РО55Р и трансмиссии. По словам управляющего директора ПАО ОДК "Сатурн" Виктора Полякова, основным преимуществом российских морских газотурбинных двигателей в сравнении с украинскими, изготовленными по технологиям 60-80-х годов, является повышенная надежность, обусловленная обеспечением жестких требований к изготовлению наиболее ответственных деталей. Особо стоит отметить низкий уровень удельного расхода топлива и увеличенный межремонтный ресурс. Силовая установка оснащена современной локальной системой управления, уникальными средствами вибрационной и параметрической диагностики, которые раньше на отечественных кораблях не применялись. При этом новые российские ГТД универсальны и могут быть использованы на кораблях разных типов.

На самых важных рубежах

"Адмирал Головко" - фрегат первого ранга, по своему функционалу приближен к крейсеру, считает военный эксперт Василий Дадыкин. "Адмирал Головко", как и "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", при своем относительно небольшом водоизмещении (более 4,5 тыс. тонн) наделен мощнейшим высокоточным арсеналом. Способен нести от 16 ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Горшков" Источник изображения: © Министерство обороны РФ/ТАСС

Запуск серийного производства силовых установок для российских фрегатов в Рыбинске — огромный прорыв. Созданы все условия, чтобы российский ВМФ получил в 2022 году новый фрегат, и, скорее всего, он отправится на Северный флот. Тут есть и символический момент — адмирал Арсений Григорьевич Головко, в честь которого назван корабль, был в период Великой Отечественной командующим Северным флотом. Но главное — Арктика. Это зона особого внимания, которой необходимы новые мощные корабли Василий Дадыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Как ранее сообщал ТАСС, в рамках проекта 22350 будет построено восемь фрегатов. Шесть из них войдут в строй с новыми российскими силовыми установками. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегат "Адмирал Головко", вне всякого сомнения, усилит группировку надводных кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне, способную решать задачу военно-морского присутствия в Мировом океане. Это корабль, который укрепит океанский статус нашего Военно-морского флота, сказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда". По его словам, в будущем корабли проекта 22350 за счет модернизации получат еще больше боевых возможностей.

Василий Кучушев