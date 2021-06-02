От "Арматы" до "вежливой" неваляшки. Какие игрушки для детей делают оборонные заводы РФ

​​​​​​​В Международный день защиты детей ТАСС рассказывает о предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, которые занимаются изготовлением и выпуском различных детских товаров

В Советском Союзе, где основным производственным потенциалом обладали предприятия ОПК, зачастую производство самых вожделенных товаров для детей - игрушек - велось также на мощностях военных заводов. На огромных территориях в соседних цехах производились настоящие боевые танки и их игрушечные копии. Советские оборонные заводы делали для маленьких граждан игрушечных солдатиков, автомобили и кораблики, танки, мячики и, конечно же, кукол.

В советское время была сформирована целая программа по воспитанию детей с помощью игрушек. В частности, было прописано, что лица у игрушек должны быть добрые и улыбающиеся, чтобы у детей не было агрессии. Даже герои-злодеи имели доброе выражение лица. Если взять кукол, то их лица и облик менялись в зависимости от возраста, чтобы игрушечные подружки девочек "росли" вместе с маленькими хозяйками.

Приучение маленьких детей к домашним делам тоже велось через игру: советские заводы производили детскую посуду, кастрюльки, маленькие утюжки. Причем все эти предметы обихода были просто уменьшенной копией настоящих кастрюль и чайников, даже материалы использовались те же. И на игрушечной сковородке действительно можно было что-то готовить. Такое приучение к хозяйству в форме игры помогало детям легче воспринимать домашние обязанности в более взрослом возрасте.

Для мальчиков в советское время выпускали игрушечное оружие и автомобили, многие из которых были функциональны, могли стрелять пистонами и разбирались. Благодаря советским детским конструкторам, схемы к которым варьировались от совсем простых до сложных, будущие инженеры учились конструировать ракеты, машины, танки и строить дома. Советская игрушка побуждала ребенка к творчеству, а не к простому повторению действий взрослых.

Миниатюрные копии

Так, например, Липецкий тракторный завод с 60-х годов прошлого века помимо шасси для зенитно-ракетных комплексов производил игрушечную автомобильную технику, отличавшуюся высокой степенью реалистичности. В частности, предприятие наладило выпуск самосвалов с откидывающимся кузовом, внешне напоминающих машины ЗиЛ-151 и ЗиЛ-130. Их можно было встретить практически в каждой советской песочнице, а значительная часть экземпляров сохранилась до сих пор в хорошем состоянии. Некоторые из этих игрушек до сих пор продаются на открытых торговых площадках и с удовольствием покупаются коллекционерами.

Солдатик "Маршал Рокоссовский" (тип "столбик") производства Тульского патронного завода Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Наиболее популярные металлические солдатики ("столбики") в советское время выпускались Тульским патронным заводом (ТПЗ), который в настоящее время является одним из крупнейших производителей боеприпасов в России. С 1960-х до середины 1980-х годов предприятие было одним из основных производителей игрушечной военной техники - выпускались в основном образцы периода Великой Отечественной войны, такие как легендарная "Катюша" и танк Т-34. Игрушки выпуска ТПЗ до сих пор встречаются в продаже и популярны у коллекционеров.

Осташковское ФГУП "Звезда" (сегодня входит в Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина Роскосмоса) занималось выпуском игрушечных зверей с набивкой из плюшевых опилок (самой распространенной игрушкой производства "Звезды" была мягкая электромеханическая собачка).

Плюшевый медведь производства осташковского завода "Звезда" (При наклоне игрушка издает звуки, схожие с рычанием настоящего медведя) Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Брянский автомобильный завод (БАЗ, в настоящее время входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") выпускал широкую номенклатуру игрушечной военной техники - наибольшей популярностью пользовались бронеавтомобили и морские пехотинцы, которые были почти у каждого советского мальчишки.

Воронежский авиационный завод (ВАСО, ныне входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех") выпускал целлулоидные игрушки, в том числе фигурки зверей и сказочных персонажей. Наибольшей популярностью пользовались персонажи русских народных сказок, а также пластиковые пупсы.

Современных детей уже трудно удивить набором оловянных солдатиков или фигурками персонажей советских мультфильмов. Но до сих пор некоторые оборонные предприятия продолжают добрую советскую традицию и производят товары для сегодняшних мальчиков и девочек. Их продукция находит своего покупателя и отклик в сердцах современных детей и их родителей.

"В советские годы многие предприятия оборонной отрасли делали товары для детей. Это было полноценным направлением производства. Своеобразная диверсификация, как сейчас принято говорить. В числе таких товаров были различные модели техники, кораблей и самолетов, конструкторы, мячи и многое другое. Времена изменились, но некоторые наши предприятия до сих пор работают в этом направлении. Безусловно, сейчас это направление отходит на второй план: загрузка предприятий и востребованность их основной продукции постоянно растет. Поэтому многие структуры Ростеха предпочитают по лицензии передавать права на такую продукцию сторонним производителям. По такой схеме, например, делаются игрушечные модели автомобилей, военной техники, оружия, авиационной техники", - рассказали ТАСС в госкорпорации "Ростех".

Те самые мячики

Чебоксарское производственное объединение (ЧПО) им. В.И. Чапаева холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) - предприятие без преувеличения уникальное. Помимо того что оно является единственным в России производителем акустической защиты для отечественных подводных лодок, этот завод также единственный в нашей стране выпускает детские резиновые мячи.

Кроме производственных мощностей для выполнения гособоронзаказа, на который брошены основные силы заводчан, на объединении есть целый цех, где с 1960 года ведется массовое производство детских мячей. Эта продукция чебоксарского предприятия завоевала любовь детей не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В разное время завод экспортировал свою продукцию в Англию, Германию, Австралию, Саудовскую Аравию, Кувейт и Монголию.

Резиновые мячи, произведенные на Чебоксарском производственном объединении им. В.И. Чапаева Источник изображения: © Пресс-служба ЧПО им. Чапаева

Сегодня продукция выпускается под брендом "Поймай" с заслуженным слоганом "Тот самый мяч". Яркие и прыгучие мячики из современных материалов производятся и окрашиваются на автоматизированных линиях. Для развития данного направления ЧПО имени Чапаева закупило новейшее оборудование. В 2017 году была проведена масштабная модернизация производств, запущен цех, не имеющий аналогов в России.

В 2018 году на территории предприятия была создана специально оборудованная лаборатория по травлению клише для тампопечати и галерея. Тогда же была проведена работа по обновлению традиционного дизайна мячей и цветовых сочетаний.

"Были созданы три коллекции: "Классика", "Трафарет", "Эко". Коллекция "Классика" - самое узнаваемое и традиционное направление в дизайне мячей бренда "Поймай". Дизайн был разработан в СССР в 60-70-х годах и до сих пор пользуется большим успехом", - рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга "Технодинамика".

Заслуженной гордостью предприятия являются мячи, изготовленные из резины на основе натурального каучука, который в свою очередь получают из млечного сока дерева гевеи - латекса. Технология производства бережно сохраняется и остается практически неизменной на протяжении многих лет. Вначале происходит смешение каучука с другими ингредиентами для получения резиновой смеси. Из полученных листов вырубают заготовки мячей, внешне напоминающие пирожки из сдобного теста. Затем их укладывают в пресс-формы и отправляют в печку - вулканизатор. После этого заготовки зачищают и окрашивают. Для окрашивания используются особые каучуковые краски, изготавливаемые на производстве. Мячи безопасны для игр детей старше одного года.

Несмотря на распространение автоматизации, нанесение рисунка на каучуковые мячики на ЧПО имени Чапаева до сих пор идет вручную. Раскрашивают их только женщины. В основном используются повторяющиеся орнаменты из разноцветных линий или сочетания ярких цветов с простыми геометрическими формами. Но художницы время от времени могут отвлечься от рутинной работы и нанести, например, узоры из белых ромашек, создав для заказчиков лимитированную серию.

Резиновые мячи, произведенные на Чебоксарском производственном объединении им. В.И. Чапаева Источник изображения: © Пресс-служба ЧПО им. Чапаева

Натуральный каучук придает цвету мяча естественный теплый оттенок. Поверхность такого мячика слегка бархатистая, мягкая и очень приятная на ощупь, поэтому его не хочется выпускать из рук. Технология производства каучуковых мячиков на ЧПО имени Чапаева обеспечивает их экологичность, позволяет сохранить тепло рук работниц, участвовавших в их создании.

Производство детских мячей на ЧПО имени Чапаева является полностью самоокупаемым. Продукция пользуется спросом и поставляется во многие детские сады и школы России.

В 2019 году мячи ЧПО имени Чапаева впервые были представлены на международной выставке детских игрушек China Toy Expo 2019 в Шанхае. Российская продукция вызвала большой интерес у китайских и европейских бизнесменов. Кроме представителей китайского бизнеса игрушкой заинтересовались покупатели из Индии, Индонезии, Англии, Франции и Италии.

Качество мячей ЧПО имени Чапаева подтверждено сертификатами. Изделия сертифицированы для продажи на территории Таможенного союза и Китайской Народной Республики.

Бизиборды от создателей "Арматы"

Еще одно крупнейшее оборонное предприятие - "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) - известно своими танками и бронетехникой. На его мощностях производятся самые современные отечественные танки Т-90 и Т-14 "Армата". Тем удивительнее, что входящий в его структуру Волчанский механический завод производит помимо оборонной продукции деревянные кукольные домики, игровые доски - бизиборды - и детскую мебель.

Бизиборд, произведенный Волчанским механическим заводом Источник изображения: © Пресс-служба Волчанского механического завода

Заводчане изготавливают для маленьких мальчиков и девочек фигурную красивую мебель. Широкий модельный ряд позволяет маленьким заказчикам выбрать кроватки-машинки или кроватки в форме кошечек, кроватки-домики, паровозики или кроватки с горкой, чтобы каждое утро начиналось весело и быстро.

Для самых маленьких деток оборонное предприятие делает бизиборды для развития мелкой моторики, пользующиеся большим спросом у современных родителей. Для детей постарше выпускаются кукольные деревянные домики, в которых можно расставить миниатюрную мебель для маленьких кукольных домочадцев, которую также делают на заводе.

Помимо этого, Волчанский механический завод производит деревянные детские столы, стулья, шкафы и уличные игровые площадки, которые покупают как родители для своих малышей, так и дошкольные учреждения. Мебель изготавливается из ламинированной плиты и натурального дерева - массива сосны или березы. Применяемые материалы проходят специальную технологическую обработку на современных деревообрабатывающих станках для того, чтобы изделия были безопасными, надежными и долговечными.

Бизиборд, произведенный Волчанским механическим заводом Источник изображения: © Пресс-слжуба Волчанского механического завода

"На предприятии есть добрая традиция оказывать помощь детским приютам и реабилитационным центрам. Завод ежегодно с 2013 года передает в дар этим учреждениям комплекты детской мебели, различные кухонные принадлежности, предметы декора и повседневного обихода", - сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".

Кукла с несгибаемым характером

Конечно, нельзя обойти вниманием еще одно оборонное предприятие, которое с 60-х годов до сегодняшних дней производит замечательные игрушки-неваляшки - так хорошо знакомые всем советским и российским детям и взрослым. Тамбовский пороховой завод - один из крупнейших производителей порохов и пороховых изделий в России - до сих пор ведет производство этих легендарных игрушек.

История советской неваляшки началась в 1957 году. В рамках идеи безотходного производства Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки разработал для порохового завода несколько моделей кукол из целлулоида - побочного продукта производства пороха. Внутрь игрушки поместили музыкальный механизм: несколько проволок и маятник, заключенные в трубку-резонатор. Снизу к трубке прикреплена чугунная шайба для придания неваляшке устойчивости.

Бизиборд, произведенный Волчанским механическим заводом Источник изображения: © Пресс-служба Тамбовского порохового завода

В 1958 году началось массовое производство игрушек (120 тыс. шт.), и уже к 1960-м оно возросло до 1,2 млн штук. В этом же году первая партия неваляшек стала экспортироваться за границу. Ее закупали Австрия, Германия, Куба, Словакия, Венгрия, Монголия. Неваляшка очень приглянулась своей необычностью и простотой и быстро завоевала популярность не только в нашей стране.

Изначально делали неваляшку из целлулоида, но в 1980 году во многих странах ужесточились требования, предъявляемые к детским товарам. Поэтому неваляшки стали производить из высококачественной пленки ПВХ, имеющей разрешение на применение в производстве игрушек.

Современные взрослые хорошо помнят классическую игрушку-неваляшку - девочку Алену с большими голубыми глазами и черной челочкой под белой шапочкой. Эта игрушка не только получила любовь и признание наших детей и их родителей, но также не раз занимала первые призовые места на российских и международных выставках и конкурсах. Например, в рамках программы "100 игрушек 100-летия" неваляшка с успехом вошла в список самых известных детских товаров и была признана лучшей игрушкой 1958 года выпуска.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Тамбовского порохового завода, секрет необыкновенной популярности "куклы с несгибаемым характером" - в том, что она до сих пор изготавливается традиционным способом. От первого этапа и до момента приобретения окончательной формы.

Выражение лиц у неваляшек за все эти годы оставалось одним и тем же. Вот только цвет глаз менялся. У самых первых глаза были голубыми или сочно-васильковыми. Затем зелеными. Сейчас иногда можно встретить неваляшек с карими глазами. И цвет "костюма" неваляшки разнообразен. Первые куклы были исключительно ярко-оранжевого цвета. А сегодня неваляшка "носит" красные, голубые и зеленые цвета пресс-служба Тамбовского порохового завода,

Бизиборд, произведенный Волчанским механическим заводом Источник изображения: © Пресс-служба Тамбовского порохового завода

Сегодня помимо Алены Тамбовский пороховой завод производит неваляшек-зайцев и снеговиков, белок, мишек, крокодилов, тигрят и утят. Выпускаются даже куклы-неваляшки с моргающими глазками. В рамках лимитированных серий художницы завода вручную расписывают игрушки узорами в традиционно русской стилистике под хохлому, гжель или в стиле урало-сибирской росписи. Также есть неваляшка "Волк Забивака", выпущенный в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, и неваляшка "Вежливая Маша" в зеленом камуфляже с нашивкой в виде звезды Российской армии и шевронами. Всего в линейке насчитывается более 40 видов.

Несмотря на то что все данные игрушки и товары для детей начинают свой путь на оборонных предприятиях, они хранят в себе самые лучшие традиции, добро и тепло высококлассных специалистов, которые отдают им свои профессионализм и старание. Меняются материалы, видоизменяется внешний вид, но принцип, смысловая и эмоциональная нагрузка игрушек остаются прежними: радовать наших детей и учить их добру. Это то, что они возьмут с собой из детства во взрослую жизнь. Светлые воспоминания, которые останутся с ними навсегда.

Милена Синева, Дмитрий Федюшко