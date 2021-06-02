Минобороны РФ сообщило о планах провести более 1 тыс. учений ВДВ

Боец ВДВ с парашютом Д-10. Фото с сайта mil.ru.

Также в планах совершить свыше 100 тыс. прыжков с парашютом

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Свыше 1 тыс. учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) запланировано министерством обороны в новом учебном году, который стартовал 1 июня, также ВДВ примет участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

"Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Совместном стратегическом учении (ССУ) "Запад-2021". В 2021 году спланировано к проведению более 50 мероприятий по плану международной деятельности, 7 из которых - это совместные учения войск", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что сегодня, 1 июня стартовал летний период обучения в соединениях и воинских частях ВДВ.

"Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 12 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, спланированы к проведению 2 полковых тактических командно-штабных учения с десантированием военнослужащих и военной техники", - отметили в Минобороны.

Личный состав соединений и воинских частей ВДВ совершит свыше 100 тыс. прыжков с парашютом из вертолетов армейской авиации и самолетов ИЛ-76 МД Военно-транспортной авиации Воздушно-космические сил (ВКС) РФ.

По информации министерства, в войска продолжатся поставки современных парашютных систем Д-10 и "Арбалет-2" и новейших парашютных систем для десантирования боевых машин и грузов.

Также планируется выполнить задачи, касающиеся повышения боевых возможностей войск, переоснащению соединений и воинских частей на самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).