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Известия.ru

В МИД РФ назвали причины восстановления военной инфраструктуры в Арктике

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов во вторник, 1 июня, в интервью «РИА Новости» разъяснил, зачем Россия занимается восстановлением военной инфраструктуры в Арктике.

По его словам, восстановить практически полностью утраченную в 1990-е годы инфраструктуру необходимо для того, чтобы «обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении», которое, как подчеркнул Корчунов, «имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики» России.

Как обратил внимание дипломат, на Арктическую зону приходится более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития российской Арктики.

Кроме того, посол по особым поручениям напомнил, что представители РФ не раз заявляли о том, что ее военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозы для безопасности других арктических государств.

28 мая Соединенные Штаты развернули бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии для того, чтобы подать сигнал России о том, что американские военные могут проводить операции в стратегически важном Арктическом регионе.

19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Арктика должна быть регионом, свободным от конфликтов. По его словам, у Соединенных Штатов и Канады есть «общее обязательство работать над сохранением Арктического региона как площадки мирного сотрудничества и позитивных действий» в рамках борьбы с изменением климата, заботы об интересах коренного населения и продвижения науки.


12 мая Корчунов подчеркнул, что Москва не рассматривает Арктику как театр военных действий и призывает избегать эскалации и конфронтации в регионе. При этом Москва выражала обеспокоенность в связи с ростом активности НАТО в регионе.

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