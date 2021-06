"Все изменилось": крупнейшие военные базы США признали беззащитными

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американские военные, расквартированные по всему миру, больше не чувствуют себя в безопасности. Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA) утверждают, что армейские базы за рубежом крайне уязвимы для атак. России и Китаю вполне по силам пробить их оборону, поэтому нужны принципиально новые системы вооружений. О выводах и рекомендациях CSBA — в материале РИА Новости.

У американцев сегодня более 800 военных баз. Большинство с 1945-го считались безопасными и малоуязвимыми. В качестве одной из основных угроз Пентагон привык рассматривать ограниченный удар баллистическими и крылатыми ракетами "государств-изгоев", например КНДР и Ирана. Однако эксперты CSBA вынуждены констатировать: имеющихся зенитных средств будет недостаточно, чтобы отразить атаку Китая или России.

"Система обороны наших зарубежных баз не справится с большим количеством ракет или беспилотных летательных аппаратов, — говорится в докладе Центра стратегических и бюджетных оценок. — Сегодня мы полагаемся в основном на комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные еще в годы холодной войны, в то время как наши вероятные противники добились серьезного прогресса в модернизации ударных возможностей".

Аналитики отмечают, что в распоряжении КНР 1200 баллистических ракет малой дальности и 200-300 боеприпасов, способных достичь второй островной цепи в Южно-Китайском море. Кроме того, у Пекина есть тысяча крылатых ракет наземного базирования дальностью не менее 1500 километров. Наконец, серьезную угрозу для американских баз представляет флот китайских стратегических бомбардировщиков H-6, а в перспективе — самолетов-"невидимок" H-20, которые смогут наносить удары по территории США.

Москва же — это угроза военным объектам Пентагона в Европе. У России большой арсенал тактического ядерного оружия, баллистических комплексов малой дальности "Искандер-М", широкая номенклатура крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования. Особые опасения в Вашингтоне вызывают новейшие российские гиперзвуковые ударные системы.

Оборона военных баз США основана на зенитно-ракетных комплексах Patriot и противоракетных системах THAAD, поражающих все типы аэродинамических и баллистических целей. Для ближней зоны — норвежские ЗРК NASAMS и артиллерийские комплексы Phalanx. Однако эффективность такой ПВО/ПРО вызывает сомнения.

К примеру, экспортные "Патриоты" в Саудовской Аравии несколько раз продемонстрировали полную беспомощность против беспилотников йеменских хуситов. Кроме того, американцы не смогли отразить ракетные удары Ирана по базе в Ираке в январе 2020-го, после убийства генерала Касема Сулеймани.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD

Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training