Войти
Lenta.ru

В США заявили об устрашающем НАТО ядерном арсенале России

186
0
0
Источник изображения: Фото: Dmitry Golubovich/ Globallookpress.com

Россия обладает наибольшим в мире ядерным арсеналом и тем самым устрашает НАТО, об этом заявил американский журналист Марк Эпископос в статье журнала National Interest.

По его словам, российские вооруженные силы имеют от трех до шести тысяч единиц такого оружия и постоянно модернизирует его. Речь идет о боеголовках, полученных в наследие от СССР и новейших тактических комплексах последних лет.

«Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора», — подчеркнул Эпископос.

Он добавил, что большая часть вооружений задействована во флоте, журналист обратил внимание на новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М» и фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». По его словам, это оружие Москва не намерена использовать для наступления, однако оно рассматривается как средство сдерживания и способ для России «играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отреагирует на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении и сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и частей. Глава ведомства пояснил, что на упомянутом направлении наблюдается рост военной угрозы: по его словам, страны-члены Североатлантического альянса во главе с США все чаще проводят учения, наращивают интенсивность полетов стратегической авиации и численность кораблей, оснащенных крылатыми ракетами.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
22350
885 Ясень
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
19.05.2021
"Хватит десяти кораблей": Северный флот осваивает новый ударный комплекс
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 02:45
  • 9
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 22:17
  • 75
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 19:46
  • 232
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 18:53
  • 24
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 17:10
  • 5
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 16:58
  • 1
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
  • 01.06 16:50
  • 79
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 16:14
  • 2
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 01.06 13:57
  • 10
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 01.06 13:17
  • 49
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 12:18
  • 2
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей