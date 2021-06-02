В МИД объяснили, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости объяснил, зачем Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что что альянс на июньском саммите обсудит наращивание военных возможностей страны в Арктике. По ее словам, Россия расширяет там свой военный потенциал сильнее, чем когда-либо со времен "холодной войны".

"Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны", — отметил Корчунов.

В частности, уточнил дипломат, в Арктической зоне производятся более десяти процентов ВВП и свыше двадцати процентов экспорта России.

Кроме того, Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны, пояснил собеседник агентства.

По его словам, представители Российской Федерации не раз заявляли о том, что ее военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозы для безопасности других арктических государств.