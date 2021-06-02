В войсках Восточного военного округа стартовал летний период обучения

Войска Восточного военного округа (ВВО) открыли летний период обучения, в рамках которого должны состояться сотни тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений различного уровня, в том числе ряд тактико-специальных учений по развертыванию систем управления войсками, а также материально-техническому и медицинскому обеспечению. Об этом во вторник, 1 июня, сообщила пресс-служба военного округа.

Как уточняется в сообщении, предоставленном ведомством, с российскими военными планируется провести более 7 тыс. занятий практического характера по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин, а также проведение более 6,5 тыс. практических занятий по вождению военной и специальной техники и совершения маршей в составе воинских частей на большие расстояния.

Однако основные усилия в боевой подготовке войск ВВО будут направлены на применение новых подходов к ведению боевых действий, которые будут отвечать требованиям реалий современного высокоманевренного боя. Большая часть учений и тренировок военнослужащих должна совершиться в двустороннем формате.

Военные также будут оттачивать свои навыки по развертыванию и оперативному перемещению мобильных пунктов управления, тыловому и техническому обеспечению войск в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Дополнительной особенностью нового периода военного обучения станет совершенствование методов противодействия беспилотным летательным аппаратам условного «противника», а также внедрение «сирийского» опыта в процессе управления подразделениями.

Согласно планам предстоящих учений, в ходе проведения военных мероприятий ожидается увеличение интенсивности применения беспилотной летательной авиации. Продолжится в том числе освоение новых образцов вооружения и техники, которые поступают в войска округа. В их числе — танки Т-80БВМ, бронетранспортеры БРТ-82АМ, вездеходы «Алеут», новые комплексы связи, инженерная техника, комплексы РХБ разведки и защиты и другая техника.

В новом периоде обучения с подразделениями сухопутных войск планируется проведение российско-монгольских и российско-лаосских международных учений. Так, совместное учение «Селенга-2021» планируется провести на монгольской территории, а учение «Ларос-2021» — на российской.

Накануне, 31 мая, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерении России создать в Западном военном округе около двух десятков новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». Он уточнил, что постоянное совершенствование боевого состава отечественных войск обуславливается действиями Запада, которые разрушают мировую систему безопасности и вынуждают РФ «принять меры адекватного противодействия».

Шойгу также поделился планами поставить около 2 тыс. единиц оружия в войска РФ в 2021 году.