"Эпоха" с 57-мм пушкой и ракетами резко повысит возможности русских БМП

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Новейший необитаемый боевой модуль "Эпоха" в ближайшем будущем может стать основным для российских боевых машины пехоты трех поколений. Причем, это изделие уже устанавливается на перспективных БМП на средней платформе "Курганец-25", испытываются также на БМП-3.

Не исключено, что мы увидим эту разработку и на БМП-2. Во всяком случае, еще в 2017 макет модернизированной подобным образом "двойки" демонстрировался на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017.

В качестве основного вооружения на "Эпохе" используется 57-мм автоматическая пушка низкой баллистики, которая, как сообщалось, кроме противопехотных осколочно-фугасных снарядов получит еще боеприпасы, позволяющие эффективно бороться с легкой бронетехникой.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Для уничтожения более тяжелых машин, а также различных огневых точек противника будут применяться управляемые ракеты, известные как "Булат".

Для борьбы с хорошо бронированными основными боевыми танками пригодятся ПТУР "Корнет", способные бить на 8000 -10000 метров и пробивать 1300 мм брони.

Как считают военные эксперты, благодаря "Эпохе" значительно возрастут возможности российских общевойсковых соединений.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Лев Романов