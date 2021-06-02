Привет, оружие!

Запрещать продажу огнестрельной продукции нельзя, но строго регулировать ее оборот необходимо

Эпидемия массовых расстрелов и убийств, прокатившаяся с начала 2021 года по многим странам мира, в том числе по США и России, привела к тому, что вопросы контроля и ужесточения режима оборота огнестрельного оружия оказались в списке приоритетных проблем высшего политического руководства стран.

В США наиболее резонансными явились массовые расстрелы 16 марта в трех небольших курортных местечках неподалеку от Атланты в штате Джорджия, когда погибли восемь человек, в том числе шесть женщин американо-азиатского происхождения, а общее число жертв достигло девяти человек, включая одного раненого, и 23 марта в Боулдере (штат Колорадо), когда выходцем из Сирии были убиты 10 белых мужчин, включая полицейского. Стрелка ранили при задержании.

Эти массовые убийства были расценены как расстрелы на расовой почве, что и предопределило реакцию администрации Джо Байдена и Камалы Харрис: 7 апреля обнародована система первоначальных неотложных мер из шести пунктов, направленная на ужесточение контроля над оборотом оружия в США.

Российское общество потрясло массовые расстрелы 18 октября 2018 года при нападении на политехнический колледж в Керчи, когда погиб 21 учащийся, 67 ранены, и расстрелом в казанской гимназии № 175 11 мая, когда погибли девять человек.

Однако российские случаи не идут ни в какое сравнение с американской эпидемией скулшуттинга, ибо массовые расстрелы в Атланте и Боулдере – это не более чем верхушка айсберга. Только в 2021 году (по состоянию на 18 мая) в США зарегистрировано 213 массовых убийств и расстрелов, в ходе которых погибли 239 и ранены 818 человек, включая нападавших преступников. Среди погибших были и малые дети. Убийства и расстрелы происходили практически каждый день на всей территории страны в каждом американском штате, что наглядно видно на карте.

Путь к «идеальной» системе

Система чрезвычайных мер контроля над оборотом оружия, предложенная Белым домом, исходит из того, что законопроекты по данной теме на протяжении десятилетий пробуксовывают в конгрессе США, встречая сопротивление Республиканской партии, усилившееся в годы пребывания у власти Дональда Трампа. Именно в этот период все соответствующие законопроекты и инициативы, неизменно исходившие от сенаторов и конгрессменов от Демпартии, стали трактоваться как покушение на вторую поправку к конституции США, то есть на базовое право нации «ковбоев и пилигримов из Старого Света», гласящее: «Поскольку надлежащим образом организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться».

Последнее федеральное законодательство, регулирующее оборот огнестрельного оружия, принято в США в середине 90-х годов, и с тех пор вплоть до настоящего времени в результате перестрелок и массовых расстрелов в США погибли почти 800 тысяч человек, столько же, сколько и в годы гражданской войны (1861–1865), самой кровопролитной на территории Америки. Таким образом, вялотекущая гражданская война по сути является нормальным состоянием современного американского общества.

“ Американский опыт государственного контроля над оборотом огнестрельного оружия показывает, что основная проблема не сводится исключительно к формулировкам соответствующего законодательства ”

С приходом к власти демократической администрации поборники резкого ужесточения оборота огнестрельного оружия сформулировали шесть основных требований к возможному «рубежному» законодательству XXI века.

Согласно первому огнестрельным оружием не могут владеть физические лица, которые по различным причинам (психическое состояние, уголовная судимость и ряд других критериев) не должны иметь доступа к нему, что требует специального анкетно-разрешительного порядка приобретения и продажи огнестрельного оружия. В США устоялась практика «чарльстонской лазейки», согласно которой если за три деловых дня соответствующая проверка по разным причинам не была проведена, то огнестрельное оружие может быть продано любому лицу, изъявившему желание приобрести его. С развитием Интернета в США возникла система по сути бесконтрольных онлайн-продаж стрелкового оружия. Создание общефедеральной системы разрешительной системы считается в Америке основой любого нового «всеобъемлющего» законодательства, регулирующего оборот огнестрела.

Второе требование сводится к необходимости принятия общефедерального законодательства о чрезвычайных рисках (или закона о красных линиях). Направленность его в том, чтобы разрешить членам семей или представителям правоохранительных органов «в оперативном порядке» получить судебное решение. Согласно ему физическое лицо, которое предположительно может представлять угрозу окружающим или самому себе («попытка самоубийства»), должно быть лишено доступа к своему домашнему арсеналу. В настоящее время 19 штатов имеют подобного рода законы. Принятие общефедерального законодательства требует увеличения финансовых и людских ресурсов для выполнения соответствующих задач, направленных на профилактику и упреждение возможности массовых убийств.

Согласно третьему требованию необходима новая редакция закона о противодействии насилия против женщин. Сегодня американские мисс и миссис погибают в 21 раз чаще по сравнению с женщинами других высокоразвитых стран в результате применения огнестрельного оружия мужьями или проживающими с ними в гражданском браке партнерами. Иными словами, 92 процента всех убийств дам в высокоразвитых странах в домашних условиях приходится на долю США. Иногда этот вид насилия называют в Америке «лазейкой возлюбленного», и новое законодательство должно запрещать приобретение огнестрельного оружия или лишать его мужей и партнеров, склонных к домашнему насилию.

По четвертому требованию необходимо принять закон о противодействии полицейскому произволу имени Джорджа Флойда, которое является результирующим следствием действия четырех факторов – системного расизма, шовинизма белой расы, американской культуры отношения к огнестрельному оружию и милитаризации полиции. Принятие этого документа позволит коренным образом изменить основной девиз отношения к полицейским, которые «всегда правы», применяя оружие, на принцип их ответственности, в том числе и уголовной, за его применение. Ежегодно американские полицейские убивают примерно тысячу человек и 95 процентов смертей происходит в результате применения оружия.

Пятое требование гласит, что прежде всего должен быть ужесточен контроль за оборотом огнестрела в крупных городах США. Ежегодно в Америке погибают примерно 13 тысяч человек, половина инцидентов происходит в 127 городах и их пригородах, где проживает всего четверть населения страны. При этом основная часть убийств происходит на стыке городских расово- сегрегированных районов.

И наконец, согласно шестому требованию должны быть приняты меры к ограничению деятельности лоббистов отрасли вооружений и фирм – производителей огнестрельного оружия. Среди этих мер отказ от всех изъятий и послаблений в деятельности оружейной отрасли экономики, придание огнестрельному оружию статуса потребительских товаров, имеющих «вредоносные компоненты», и введение системы ответственности для продавцов оружия за практику их недобросовестной реализации.

Белый дом и Росгвардия смотрят по-разному

В апреле Белый дом опубликовал список из шести неотложных мер по контролю над оборотом огнестрельного оружия, которые предполагается оформить в виде президентских указов для деятельности правоохранительных органов США, обязательных к выполнению федеральными органами власти, что позволит избежать длительной процедуры оформления в виде закона или серии законодательных актов. Интересно отметить, что в мае после трагических событий в Казани президент РФ Владимир Путин обратился к руководству Росгвардии, наказав оперативно подготовить предложения об ужесточении контроля над оборотом оружия, которые глава Росгвардии Виктор Золотов и представил главе государства недавно. Интересно сравнить их с американскими инициативами.

Что предлагают специалисты Росгвардии? Возраст для покупки гражданского оружия в России нужно повысить с 18 лет до 21 года. Медицинские справки выдавать не в частных клиниках, а в государственных медицинских учреждениях. Ввести прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета. Владеть гладкоствольным полуавтоматическим оружием можно будет после пяти лет владения обычным гладкоствольным оружием. Ввести психологическое тестирование для желающих получить огнестрельное оружие и цифровизацию контроля над оборотом оружия, создав электронную систему учета оружия и патронов.

Американские новации более детальны. Это приостановка продаж «призрачного оружия»: оружейных компонентов, позволяющих в течение 30 минут собрать огнестрельное оружие. Установление четкого порядка, регулирующего превращение устройства, продаваемого в качестве стабилизирующей скобы, с помощью которого пистолет может быть быстро переделан в короткоствольную винтовку, подпадающую под определение Национального закона об огнестрельном оружии. Введение приоритетного распределения средств федерального бюджета на борьбу с преступностью в городах и пригородах, включая создание соответствующей базы данных об обороте и наличии огнестрельного оружия. Разработка базового законодательства для штатов о красных линиях, регулирующего оборот оружия, которое может быть использовано в домашних условиях («бытовое насилие»). Публикация ежегодного доклада Министерства юстиции о размерах незаконного оборота огнестрельного оружия. Усиление руководства федеральных органов, ответственных за контроль над оборотом огнестрельного оружия, компетентными и опытными специалистами.

Оружейное лобби

При определенном сходстве российских и американских инициатив и предложений об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия главное отличие лежит не столько в «текстовом пространстве», сколько за его пределами. Предложения Росгвардии (так же, как и инициативы Белого дома) не являются чем-то принципиально новым. Применительно к России в сентябре 2017 года Росгвардия обнародовала большой список мер по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия, но они так и не были реализованы на законодательном уровне даже после трагических событий в Керчи в октябре 2018-го. Причина одна – роль оружейного лобби.

При этом следует также иметь в виду данные официальных американских и российских статистических органов об обороте огнестрельного оружия в наших странах. Если в США в настоящее время на 100 жителей страны приходится 121 единица, то в России этот показатель (пока) равен 9 на 100 граждан страны (порядка 70-го места в мире). При этом официальная российская статистика практически не учитывает теневой оружейный оборот, размеры которого варьируются от 1,5 до 14 миллионов нелегальных стволов, который, возможно, и является основной головной болью российских правоохранительных органов.

В настоящее время оружейная промышленность США превратилась в достаточно мощный сектор экономики, ежегодно производящий более восьми миллионов автоматов, пистолетов, ружей, хотя на протяжении примерно 20 лет – с 1986 по 2006 год среднегодовой уровень производства не превышал четырех миллионов единиц. В США – порядка 12,6 тысячи фирм – производителей оружия, и их число с 2009 года увеличилось более чем в 2,5 раза. Огнестрельное оружие производится практически во всех штатах, и его выпуск обеспечивает занятость в сфере малого и среднего бизнеса. Вместе с тем более 50 процентов производства пистолетов и винтовок осуществляют четыре фирмы с мировыми брендами – «Смит энд Вессон», «Ремингтон Армз», «Штюрм энд Ругер» и «Зиг Зауэр» (филиал немецкой компании с аналогичным названием). Главный козырь оружейников сводится к тому, что они поставляют значительные объемы своей продукции на экспорт, который увеличился более чем в три с половиной раза с начала столетия – со 150 тысяч до 525 тысяч единиц.

Американский опыт государственного контроля над оборотом огнестрельного оружия показывает, что основная проблема не сводится исключительно к формулировкам соответствующего законодательства. При неэффективном госконтроле количество переходит в качество, а именно – происходит формирование специфически национальной культуры обращения и владения оружием, которая в общем и целом сводит на нет все усилия «добродетельной» части общества уменьшить число жертв и преступность на почве владения огнестрельным оружием. Россия, к счастью, не находится в зоне свободного ношения стреляющей продукции, но при определенных условиях может вплотную подойти к этой красной линии. И основным фактором такого дрейфа может стать растущее неверие граждан в то, что государство способно обеспечить им безопасность в общественных местах и даже дома. В этих условиях опора на собственные силы, то есть на владение пистолетом, ружьем или «Сайгой» становится фактором не просто обеспечения личной безопасности граждан, но и их жизни как таковой.

Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года