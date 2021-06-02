«Циркон» для Северного флота

Доля новейшего вооружения СФ в 2021 году составит более 62 процентов

В «ВПК» (№ 19, 2021) мы рассказали, как западные державы в последнее время всячески стараются инициировать решения о передаче Севморпути под международный контроль, пытаются подвести под это соответствующую юридическую базу. За всем этим – стремление сделать судоходную артерию у берегов Российской Федерации неподконтрольной нам. И судя по всему, борьба в дальнейшем будет только обостряться. Что может противопоставить этому Россия, в том числе военными средствами?

Посягательство Запада на природные запасы Арктики подкрепляется провокационными действиями НАТО. Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев 13 мая на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий» заявил, что интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО у российских границ в Арктике возросла. Причем в последние годы наблюдается рост такой военной активности в ближней морской зоне.

В частности, ВМС НАТО приступили к выполнению регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего практически не было со времен послевоенных лет. Увеличивается продолжительность присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок США. При этом происходит смещение районов мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС к границам РФ.

Существенно возросла интенсивность полетов в регионе самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом.

В качестве основного «плацдарма» в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия ВС, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения. При этом руководство Норвегии, несмотря на исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией и способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона, под внешним давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС НАТО, росту конфликтного потенциала.

Севморпуть – российская территория

Россия настаивает на порядке использования Северного морского пути в своих интересах, так как он пролегает по российской территории. Но в настоящее время, повторим, западными странами весьма интенсивно обсуждаются вопросы о свободе навигации по Северному морскому пути, интернационализации управления им. Позиция РФ в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, Министерством обороны. Суть ее в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны. Находится он в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому РФ настаивает на особом порядке использования данной коммуникации.

“ Принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли – атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно совершили первые дальние походы ”

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения – более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей – около 37 тысяч километров. Увы, наши предложения и позиция далеки от понимания западными «партнерами». Поэтому Россия просто обязана держать порох сухим.

Группировка сил и средств Российской армии, находящаяся в Арктике, готова обеспечить военную безопасность страны.

«В настоящее время в Арктике развернута группировка сил и войск, способная адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы, – подчеркнул командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. – Северный флот готов обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность Российской Федерации в Арктическом регионе».

По его словам, вместе с поддержанием высокой боевой готовности личный состав СФ на регулярной основе решает задачи оказания помощи и спасания на море, в том числе на трассе Северного морского пути, обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике. Деятельность флота прежде всего нацелена на поддержание стабильности в Евро-Арктическом регионе и осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права, не направлена против других стран.

Обновленные ВВТ

Планомерно решается и техническая сторона этого вопроса. В среднесрочной перспективе фрегаты типа «Адмирал Горшков» (проект 22350) будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота. Уже в следующем году намечен прием очередного корабля – фрегата проекта 22350, который будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко. Корабли данного проекта проверены в дальних походах, успешно себя зарекомендовали, подтвердили все заложенные в них характеристики. А с принятием на вооружение современных систем ВВТ, конечно, повысят свои ТТХ.

В целом же доля новейшего вооружения Северного флота в 2021 году составит более 62 процентов. Продолжится плановое переоснащение его на новые виды ВВТ. В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения.

Об этом на коллегии МО РФ сказал министр обороны Сергей Шойгу. Ход выполнения планов деятельности СФ был рассмотрен на ней в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Общая укомплектованность СФ военнослужащими по контракту сейчас составляет 97 процентов, к концу года их численность возрастет до 99,2 процента.

Министр обороны также заявил, что в 2021 году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны. Помимо этого, в целом на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники. Среди них 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».

«Важно отметить, – подчеркнул Шойгу, – что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли – атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно совершили первые дальние походы, выполнили задачи боевой службы в оперативно значимых районах Мирового океана».

Не менее важный момент – развитие военной инфраструктуры на островах и побережье Северного Ледовитого океана. На Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. В интересах третьей дивизии ПВО возводится военный городок в поселке Тикси Республики Саха (Якутия). А в прошлом году на аэродроме Нагурская, расположенном на острове Земля Александры, завершено строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3500 метров, что позволяет принимать все типы летательных аппаратов.

Сергей Шойгу высоко оценил и результаты арктической экспедиции Северного флота, в ходе которой впервые в истории ВМФ осуществлено всплытие во льдах трех атомных подводных лодок в ограниченном районе, в сложном по навигации проливе Кембридж, в ограниченном районе радиусом 300 метров. В ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и успешно решили другие задачи.

Во время комплексной арктической экспедиции, проведенной под руководством главнокомандующего ВМФ в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, личный состав флота продемонстрировал высокий профессионализм. В ней были задействованы более 600 военнослужащих и лиц гражданского персонала, около 200 образцов ВВТ. Для обеспечения осуществлено 66 самолетовылетов военно-транспортной авиации.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года