Длинная рука «Нудоли»

Российская ПРО с постановкой на вооружение нового комплекса приобретет невиданные возможности

26 апреля произошло событие, чрезвычайно осложнившее вашингтонским ястребам возможность реализации их агрессивных планов в отношении России: выполненный боевыми расчетами Военно-космических сил Российской Федерации на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) успешный пуск ракеты А-235 «Нудоль» – боевого элемента перспективной отечественной противоракетной и противокосмической системы.

Россия расширяет боевые возможности ПРО

“ Скорость полета противоракеты А-235 «Нудоль» составила не менее трех километров в секунду, что в четыре с лишним раза превышает скорость полета пули, выпущенной из автомата Калашникова ”

Пресс-служба оборонного ведомства России сообщила, что в результате испытательного пуска новой российской противоракеты поставленная задача выполнена в полном объеме: цель, находившаяся на расстоянии порядка трех тысяч километров, поражена. По словам генерал-майора Сергея Грабчука, командира одного из соединений Военно-космических сил, ракета не просто с высокой степенью точности поразила условную цель, а полностью подтвердила заложенные разработчиком характеристики.

Скорость полета противоракеты А-235 «Нудоль» составила не менее трех километров в секунду, что в четыре с лишним раза превышает скорость полета пули, выпущенной из автомата Калашникова. По мнению Грабчука, принятие на вооружение А-235 способно не только кардинально улучшить существующие характеристики российской противоракетной обороны, но и расширить круг ее боевых возможностей.

Информацию, озвученную пресс-службой Министерства обороны и распространенную официальными СМИ, можно позиционировать в качестве своего рода анонса скорого ввода испытанной на казахстанском полигоне системы в структуру национальной противоракетной обороны, где она должна стать эффективной заменой стоящей сегодня на защите российской столицы системе А-135 «Амур».

Что скажет Запад

Большинство зарубежных военных аналитиков, рассматривая итоги полигонных испытаний «Нудоли», придерживаются мнения о скором завершении периода тестирования перспективной российской системы ПРО, чьей основной задачей в первую очередь станет надежная защита Москвы и Центрального промышленного района Российской Федерации от межконтинентальных баллистических ракет потенциального противника.

Большинство представителей западного экспертного сообщества позиционируют проект А-235 в качестве совершенно секретной и смертельно опасной разработки. Их опасения как минимум обоснованны. Главная опасность «Нудоли», по их мнению, заключается в возможности ее двойного, то есть противоракетного и противокосмического применения. А некоторой частью зарубежных специалистов ключевой целью этой программы напрямую называется уничтожение американских космических спутников. И это несмотря на то, что беспристрастный анализ боевого потенциала перспективной российской системы А-235 как вероятного фактора, угрожающего замыслам США, заставляет признать превалирование ее противоракетной версии над противоспутниковой.

Крымский референдум 2014 года о возвращении полуострова в состав России и последовавшее за ним резкое ухудшение отношений с Вашингтоном и Брюсселем заставили политическое и военное руководство РФ принять решительные меры для создания эффективного «ядерного зонтика» над стратегически важными районами страны.

Администрация США, ожидавшая несколько иных дивидендов от киевского майдана, не сразу восприняла всю серьезность российских намерений и проспала не только воссоединение Крыма, но и начало «русской весны». Однако Вашингтон осознал колоссальность нанесенных ему имиджевых потерь и развязал информационную, дипломатическую и санкционную войну против РФ. Над миром вновь встал призрак третьей мировой.

Фото: discred.ru

Как бы странно это ни звучало, но первым голубем мира, заставившим заокеанских ястребов задуматься о неотвратимости ответного удара, стала фотография в календаре 2015 года, на которой АО «Концерн военно-космической обороны «Алмаз-Антей» представило неизвестную американским спецслужбам пусковую противоракетную установку. Грамотно организованная утечка превосходно выполнила свою миссию – вселила в горячие головы апологетов глобального ядерного удара мысль о реальности ответных действий со стороны России. К тому же высокий международный авторитет «Алмаз-Антея» не позволял западным аналитикам проигнорировать поданный сигнал. Пентагон решил не торопить события и дождаться результатов первых испытаний.

В ноябре 2015 года в The Washington Times вышла статья эксперта по национальной безопасности Билла Герца, в которой было рассказано об успешном завершении первого испытания А-235. Примечательно, что этот пуск не был стартовым. Первое выполнившее свою задачу испытание «Нудоли» состоялось еще в августе 2014 года. Последующие несколько лет ушли на доводку перспективной противоракеты, что в свете ее уникальных способностей по перехвату межконтинентальных баллистических ракет даже в космосе выглядит вполне оправданно и логично.

Очевидно, что новость об успешном результате полигонных испытаний приобрела статус сенсации, а для аналитиков Пентагона стала еще и источником головной боли. Отсутствие в западном информационном поле громких обсуждений новости, озвученной пресс-службой Минобороны России, свидетельствует не только о нежелании Вашингтона привлекать внимание мирового сообщества к этой теме, но и о безусловном понимании американцами всей серьезности изменившейся ситуации. Аналитики американских спецслужб не могут не понимать, что введение в действие системы А-235 «Нудоль» в сочетании с обеспечивающим сверхбыстрое управление суперкомпьютером «Эльбрус-3М» и многофункциональной радиолокационной станцией кругового обзора «Дон-2Н» предоставит в распоряжение РФ многоуровневую ПРО, преодолеть которую МБР, имеющимся в распоряжении НАТО, не представляется возможным. Новый перспективный комплекс будет способен эффективно перехватывать средства воздушного нападения противника в высоком, среднем и нижнем космосе.

Что отличает «Нудоль»

Ключевыми характеристиками, кардинально отличающими А-235 от функционирующих в настоящее время систем ПРО, по мнению члена Экспертного совета Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского, следует считать высокую степень мобильности и возможность неядерного поражения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет потенциального противника. Принимая во внимание уровень взаимных скоростей, показатель которого в момент перехвата может достигать 10 километров в секунду, наличие в боевой части взрывчатого вещества перестает быть необходимостью.

Очевидно, что отечественные разработчики продемонстрировали оппонентам способность создания противоракеты для осуществления уверенного заатмосферного перехвата, то есть на высотах, превышающих сто километров.

Фото: politryk.ru

Фото: politryk.ruПримечательно, что процесс устранения каких бы то ни было ограничений для предстоящего развертывания системы противоракетной обороны, ключевым элементом которой станут пусковые установки А-235 «Нудоль», был начат главным потенциальным противником России. Именно действия США, заключавшиеся в одностороннем выходе из Договора по ПРО и датированные началом двухтысячных, обеспечили его денонсацию. Поэтому РФ не только юридически свободна в выборе территориальных районов для размещения национальной системы противоракетной и противокосмической обороны, но и не обязана ни с кем согласовывать количество составляющих ее элементов. Более чем очевидной становится перспектива самого широкого применения системы «Нудоль», ни в коем случае не ограничивающаяся защитой столичного региона.

Принятая США концепция быстрого глобального удара, в том числе и посредством гиперзвуковых средств воздушного нападения, предопределяет соответствующие шаги со стороны политического и военного руководства РФ. Они предполагают организацию прикрытия системами А-235 районов дислокации соединений и частей РВСН, мест базирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, важных в промышленном отношении территорий и объектов (ГЭС, АЭС).

По мнению экспертов в сфере ПРО аналитического портала South Front, сочетание таких перспективных вооружений, какими являются зенитная ракетная система большой и средней дальности С-500 «Прометей» и система А-235 «Нудоль», способно обеспечить РФ комплексную оборону воздушного и космического пространства такого уровня, который следует позиционировать в качестве «ядерного зонтика». Того самого, обладание которым сводит к минимуму надежды на успех вашингтонских апологетов концепции быстрого глобального удара. Издание считает, что не более чем через пять лет президент РФ будет обладать стратегическим ядерным потенциалом, позволяющим ставить вашингтонской администрации обязательные к исполнению ультиматумы.

Тем не менее главным источником волнения заокеанских аналитиков остаются противоспутниковые возможности российской перспективной системы. По мнению экс-чиновника Пентагона Марка Шнайдера, русская противоракета способна уничтожить весь «потенциал противостояния» США, базирующийся на спутниках. А кроме того, «Нудоль» – яркое доказательство того, что существует огромная асимметрия в отношении космического оружия.

Еще дальше пошел министр обороны перманентно скорбящей о былом величии Польши Мариус Блащак, традиционно обвинивший российского президента в стремлении реставрировать империю. В переводе с польского политического на общедоступный русский обида заключается в том, что благодаря достижениям отечественного ВПК в целом и А-235 «Нудоль» в частности «Шерхан неспособен больше защищать своих вечно скулящих Табаки».

Космические страхи «державы-гегемона»

Понимание этих истеричных характеристик возможностей перспективного российского проекта А-235 лежит в плоскости охватившей Пентагон убежденности в стремлении РФ максимально ограничить «внеземные» возможности «владыки глобуса и его космических окрестностей», лишив его способности ведения маленьких победоносных войн даже со странами третьего мира. Потому что успех, например, боевых действий против Ирака в 2003 году, по мнению большинства заокеанских аналитиков, оказался возможен исключительно благодаря навигационной системе GPS и спутникам-шпионам.

Существует гипотеза о желании американцев использовать малые и сверхмалые спутники формата Cubesat и Nanosat в качестве полноценных заместителей космической военной группировки в случае ее уничтожения российскими противоракетами. Таким образом, обоснованные сомнения в гражданской специализации запускаемых NASA коммерческих спутников трансформируются в уверенность об их как минимум двойном назначении. И ключевой задачей такой распределенной архитектуры космической группировки является, по формулировке Пентагона, создание средства спасения от абсолютной «информационной слепоты и глухоты».

Однако версию военного ведомства США не разделяют аналитики консервативного американского издания National Interest, специализирующегося в вопросах международной политики. Они считают, что в результате уничтожения противоракетой даже одного космического спутника на орбите возникнет ситуация, описание которой в их интерпретации выглядит так: «Вокруг планеты образуется облако опасных обломков, которые, проносясь со скоростью 17?500 миль в час, могут представлять кошмарную угрозу для других спутников любой нации на протяжении десятилетий или даже столетий».

Подобные выводы косвенно подтверждаются последствиями испытаний космического оружия, в организации которых некоторые государства и в первую очередь США проявляют безрассудство, граничащее со слабоумием. В качестве примера, мягко говоря, недальновидного поведения вечно недовольного российскими действиями Пентагона можно привести факт уничтожения собственного спутника-шпиона в 2008 году. Обломки этого космического аппарата до сих пор летают вокруг планеты, создавая реальную опасность всем космическим группировкам, находящимся в космосе.

Не вызвали недовольства у Пентагона, прекрасно осведомленного, если верить заявлениям генерал-лейтенанта Дэвида Д. Томпсона об этих планах, действия Индии, в марте 2019 года сбившей свой низкоорбитальный спутник при помощи модифицированной баллистической ракеты и внесшей свой посильный вклад в превращение орбиты в мусорную свалку.

Очевидно, что подобная лояльность моментально испаряется, как только речь заходит о космических испытаниях, проводимых вечно виноватыми во всех смертных грехах русскими.

А-235 или THAAD

Было бы удивительным, если бы в медиапространстве коллективного Запада не появились экспертные размышления о невиданном успехе русских, наконец-то осиливших аналог американской системы THAAD. Очевидно, что на чванливую убежденность определенной когорты западных специалистов в том, что все перспективные образцы современных вооружений являются лишь более или менее удачными копиями достижений Америки и ее союзников, не в состоянии повлиять никакие формы объективной реальности.

Тем не менее от сравнения А-235 «Нудоль» с американским мобильным противоракетным комплексом наземного базирования THAAD не уйти. Анализ известных результатов испытаний американской системы ПРО показывает ее неспособность эффективно перехватывать МБР. Она заточена на защиту от ракет среднего и малого радиуса действия. А тот факт, что в настоящее время развернуто лишь четыре из запланированных восьми батарей, позволяет сделать вывод об осведомленности Пентагона относительно ее реальных боевых возможностей.

А теперь о базовом варианте российской системы противоракетной и противокосмической обороны А-235 «Нудоль». Естественно, что точных данных о характеристиках опытно-конструкторской разработки с таким названием в открытых источниках нет, а имеющаяся информация ограничивается сообщениями о положительных результатах проведенных испытаний. Однако имеющиеся в открытых источниках сведения позволяют предполагать, что в основу А-235 положены три ключевых принципа:

1. Неядерный перехват, существенно расширяющий сферу практического применения противоракеты.

2. Высокий уровень мобильности.

3. Обеспечение эффективного перехвата в ближнем космосе, то есть в диапазоне высот 500–750 километров.

Очевидно, что политическим и военным руководством РФ связка систем А-235 «Нудоль» и С-500 «Прометей» рассматривается в качестве того самого «ядерного зонтика» многоступенчатой противоракетной обороны, формирующего основы глобальной системы антиядерной защиты России.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года