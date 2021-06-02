От «Бала» до «Грома»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» покажет продукцию военного и гражданского назначения

Лето – самая благодатная пора для демонстрации ВВСТ. Только что закончилась 13-я международная выставка вертолетной индустрии с системами оптического наблюдения для гражданской авиации на территории «Крокус Экспо» HeliRussia. С 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет десятый международный военно-морской салон «МВМС-2021». С 20 по 25 июля в Жуковском состоится аэрокосмический салон «МАКС-2021». С 22 по 28 августа в Кубинке – военно-технический форум «АРМИЯ-2021». Ведущие предприятия ОПК России готовятся к этим событиям самым тщательным образом, поскольку любая выставка приносит новые контракты.

Новейшие образцы

Экспозиция КТРВ традиционно включает как военную, так и гражданскую продукцию. На стендах МВМС-2021, например, будут представлены новейшие образцы высокоточного морского оружия и оборудования. Кроме того, будет демонстрироваться широкий спектр высокотехнологичных изделий гражданского и двойного назначения. Что касается продукции военного назначения, то корпорация как головной разработчик представит целый ряд наименований. Рассказать обо всех не представляется возможным. Назовем основные:

“ Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» включает четыре десятка предприятий. Некоторые из них, как и головное предприятие, являются разработчиками и производителями финальной продукции для ВКС и ВМФ ”

авиационная высокоскоростная противокорабельная ракета Х-31АД для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов. Ракета применяется в любых метеоусловиях при волнении моря до пяти баллов по целям типа эсминец и четырех баллов по целям типа ракетный катер. Дальность пуска – до 160 километров, масса БЧ – 110 килограммов;

тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ. Предназначена для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов, а также стационарных наземных целей с использованием спутниковой навигации. Применяется с авиационных носителей, корабельных и береговых ракетных комплексов в любых метеоусловиях при волнении моря до шести баллов. Дальность пуска – до 260 километров, масса БЧ – 145 килограммов;

береговой ракетный комплекс «Бал-Э». Используется для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты морских коммуникаций, береговых военных и стратегических объектов, защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Дальность поражения целей комплексом – до 260 километров в зависимости от модификации применяемых ракет.

«Тактическое ракетное вооружение» как интегрированная структура ОПК России сегодня включает четыре десятка предприятий. Некоторые из них, как и головное предприятие, являются разработчиками и производителями финальной продукции для ВКС и ВМФ.

На МВМС-21, в частности, также будет представлен береговой ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельными крылатыми ракетами «Яхонт» разработки ВПК «НПО машиностроения». Он предназначен для поражения надводных кораблей и транспортов различных классов и типов, а также береговых радиоконтрастных целей. Дальность применения – до 300 километров. Комплексы «Бастион» и «Бал-Э» идеально дополняют друг друга, обеспечивая защиту береговой черты от любых кораблей противника.

«Радуга» и другие

ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка продемонстрирует ракету повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК. Она предназначена для поражения широкой номенклатуры надводных радиолокационно-контрастных целей от катера до крейсера в любое время суток как в простых, так и в сложных гидрометеорологических условиях. Дальность пуска – до 285 километров, масса БЧ – 320 килограммов.

Х-35УЭ на подвеске

ГНПП «Регион» представит малогабаритный противолодочный торпедный комплекс «Пакет-Э/НК» с антиторпедой. Он предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения атакующих торпед. В составе модуля боевых средств комплекса – малогабаритная противолодочная торпеда и антиторпеда. Применяется при любых метеоусловиях, скорости ветра с любого направления до 20 метров в секунду, волнении моря до пяти баллов. Генеральный директор АО «КТРВ» Борис Обносов отметил: «Комплекс имеет хороший модернизационный потенциал и может быть доработан для борьбы с новыми типами угроз. В перспективе он может противодействовать, например, необитаемым подводным аппаратам».

ГНПП «Регион» продемонстрирует также самоходный подводный аппарат из состава интегрированной системы поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ-Э». Комплекс размещается на противоминных кораблях, дооборудованных для его применения. Предназначен для поиска и обозначения/уничтожения морских мин на глубине до 300 метров при волнении моря до трех баллов. Телеуправляемый СПА способен удаляться от корабля-носителя на дистанцию до 500 метров.

Малогабаритная тепловая торпеда

Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор» и его дочернее предприятие – НИИ мортеплотехники традиционно специализируются на разработке и производстве морского подводного оружия.

На выставках будут представлены:

универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2 и универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ, предназначенные для поражения надводных кораблей и судов, подводных лодок в активном и телеуправляемом режимах, а также для поражения стационарных объектов;

морские донные мины МДМ-1 и МДМ-3;

самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ для противодействия гидроакустическим комплексам подводных лодок, надводных кораблей, гидроакустическим средствам наблюдения противолодочных сил и противодействия системам самонаведения торпед.

Концерн «Гранит-Электрон», также входящий в состав корпорации, специализируется на разработке систем управления морским оружием и создании головок самонаведения для противокорабельных ракет. На МВМС представят корабельную аппаратуру системы управления ракетного комплекса «Уран-Э», радиолокационные системы для подводных лодок КРМ-66Э и МРКП-59Э, а также корабельную радиолокационную станцию целеуказания ЗЦ-25Э.

Продукция двойного назначения

Кроме вооружения и военной техники, КТРВ покажет широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения для различных отраслей промышленности. В частности, для судоходства:

модель единого информационного пространства Арктической зоны России, включающую ледовые приставки «Дельта» и «Льдинка». Система позволяет обеспечивать судоходство в Арктике с выдачей данных о судах в автоматические системы сбора и обработки информации;

береговую радиолокационную станцию «Океан-100». РЛС Х-диапазона обеспечивает получение информации о навигационной обстановке с целью оперативного контроля за движением судов. «Океан-100» надежно контролирует надводную обстановку в акваториях портов, прибрежных зонах, каналах и других водных пространствах (разработка концерна «Гранит-Электрон»);

стационарную береговую РЛС контроля надводной обстановки «Иртыш-3С». Устанавливается на береговых постах наблюдения и предназначена для обнаружения, автономного сопровождения надводных кораблей, транспортных судов, малоразмерных надводных целей, а также маловысотных малоскоростных воздушных целей в открытых и прибрежных районах моря (разработка Саратовского радиоприборного завода);

беспилотный универсальный катер БУК-600. Обладает большим запасом хода, автономной системой управления и широкой областью применения – патрулирование надводных и подводных морских границ, доставка грузов специального назначения и транспортировка раненых, поисково-спасательные операции, исследования Мирового океана, мониторинг рыбных запасов и построение карты морского дна (совместная разработка концерна «Гранит-Электрон» и Санкт-Петербургского политехнического университета);

гидроакустическую станцию обнаружения малоразмерных подводных объектов «Маяк-2014» для наблюдения за подводной обстановкой. Обеспечивает автоматическую засечку и сопровождение подводных объектов, выдачу сигнала тревоги и формуляров обнаруженных объектов во внешние технические системы (разработка концерна «МПО-Гидроприбор»);

малогабаритный подводный аппарат (МПА). Предназначен для поиска, классификации, обозначения подводных объектов, а также проведения подводно-технических работ (разработка ГНПП «Регион»);

малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат поддержки водолазов ТПА-150 (МТПА «Рапан»). Предназначен для проведения подводно-технических и осмотровых работ по поиску, идентификации подводных объектов и выполнения на них легких инженерных операций (разработка концерна «МПО-Гидроприбор»).

Как видим, не только военную технику и оружие выпускает КТРВ. Вся продукция гражданского и двойного назначения разработана и спроектирована конструкторами корпорации. Она производится на базе современных технологий с использованием новейших материалов. А вообще количество военных и гражданских позиций в производственной линейке корпорации «Тактическое ракетное вооружение» значительно шире.

Экспозиция корпорации на выставках «МАКС-2021» и «АРМИЯ-2021» включит еще более широкий спектр современного высокоточного авиационного и морского вооружения, в том числе управляемые многоцелевые ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», «воздух-РЛС», корректируемые авиационные бомбы, противолодочное оружие, береговые и корабельные ракетные комплексы, космическая техника, а также продукция двойного и гражданского назначения. По словам Бориса Обносова, «всего будет демонстрироваться около трех десятков образцов вооружения. Многие из них не уступают лучшим мировым образцам, а некоторые не имеют аналогов в мире».

В «ВПК» № 18 были приведены не совсем точные ТТХ по авиационной управляемой ракете «Гром-Э1», предназначенной для поражения целей с известными координатами. Уточняем, что масса ее боевой части составляет 315 килограммов при стартовом весе 594 килограмма. Это одна из лучших последних разработок корпорации. Дальность пуска – 120 километров.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года