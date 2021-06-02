Ожидаются «Буря» с «Градом»: Балтфлот усилят двумя ракетными кораблями

В этом году Балтийский флот пополнится сразу двумя малыми ракетными кораблями (МРК). В его состав войдут «Буря» проекта 22800 и «Град» проекта 21631. С вводом их в строй фактически завершится перевооружение 36-й бригады МРК, и Балтийский флот получит полноценную ударную группировку. Она сможет решать широкий круг задач — от уничтожения надводных и наземных целей до прикрытия от воздушных ударов важных объектов. Усиление Балтфлота происходит на фоне общего укрепления западных рубежей страны. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, из-за роста военной активности НАТО у российских границ принято решение сформировать в 2021 году около 20 новых частей и соединений в составе Западного военного округа.

В этом году Балтийский флот пополнится сразу двумя малыми ракетными кораблями (МРК). В его состав войдут «Буря» проекта 22800 и «Град» проекта 21631. С вводом их в строй фактически завершится перевооружение 36-й бригады МРК, и Балтийский флот получит полноценную ударную группировку. Она сможет решать широкий круг задач — от уничтожения надводных и наземных целей до прикрытия от воздушных ударов важных объектов. Усиление Балтфлота происходит на фоне общего укрепления западных рубежей страны. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, из-за роста военной активности НАТО у российских границ принято решение сформировать в 2021 году около 20 новых частей и соединений в составе Западного военного округа.

Дан приказ на Балтику

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время уже одобрен и утвержден график передачи новых кораблей в состав Балтийского флота (БФ). По словам собеседников издания, в нынешнем году именно балтийцы получат особый приоритет. Так, до конца года флот полнится сразу двумя новейшими МРК — «Буря» и «Град».

МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт» уже построен и проходит испытания. До нынешнего момента его судьба оставалась неопределенной, отметили источники «Известий». Но сейчас принято принципиальное решение принять корабль в состав Балтийского флота. По плану он должен встать в строй в ближайшие месяцы.

Аналогичное распределение получил и МРК «Град» проекта 21631 «Буян-М». Сейчас корабль находится на заключительном этапе строительства, однако его экипаж уже сформирован и проходит подготовку. В состав флота «Буян» должен войти до конца года.

Глава Минобороны России в понедельник, 31 мая, рассказал, что до конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей. По словам министра, это будет ответом на активность стран НАТО, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у границ России. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», — сказал Шойгу.

МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт». Источник: z.ru

— Даже по тому, что публикуется в СМИ, а туда попадают далеко не все сведения, мы видим рост активности НАТО на западном направлении, — рассказал «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Она проявляется не только в том, что проводятся учения возле российских границ. В них принимают участие все большее количество сил. Участились заходы военных кораблей в Черное и Балтийское моря, причем, уже не только США, но и Великобритании. А эти корабли вооружены ракетами такого радиуса действия, что при запуске из Черного моря они достают до Москвы. Недалеко от российских границ складируются легкие и тяжелые вооружения, чтобы американские войска, переброшенные из-за океана, могли бы его использовать.

На Балтике МРК сведены в 36-ю бригаду. В нее входят два соединения: 1-й гвардейский дивизион ракетных катеров и 106-й дивизион малых ракетных кораблей.

На сегодняшний день в строю находятся три МРК проекта 22800 «Каракурт»: «Одинцово», «Мытищи» и «Советск». Они несут службу в 1-м гвардейском дивизионе 36-й бригады. Корабли имеют водоизмещение 800 т, и несмотря на небольшие размеры, обладают серьезной огневой мощью. В их арсенале крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установка АК-176МА, могут они также быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс». На них базируются беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Разведывательные дроны позволят не включать лишний раз радиолокационные станции корабля, благодаря чему он останется незаметным.

В прошлом году главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что всего БФ получит шесть «Каракуртов», причем четыре из них будут оснащены новейшим зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». А всего промышленность должна построить 18 МРК проекта 22800, они будут поровну разделены между Балтийским, Черноморским и Тихоокеанским флотами.

Не только по морю

Сегодня в состав 106-го дивизиона 36-й бригады входят два «Буяна» — «Зеленый дол» и «Серпухов». До 2016 года они несли службу на Черном море, однако затем командование ВМФ приняло решение перебросить их на Балтику.

— 36-я бригада считается одним из старейших формирований нашего флота, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — В его составе находятся четыре МРК 12341 и шесть ракетных катеров. «Буря» и «Град» пойдут на замену. С их приходом на Балтику количество готовых к бою ракет у этого соединения увеличится на 16. Раньше у 36-ой бригады была задача по борьбе с кораблями противника, и из огневых средств в ее распоряжении были только противокорабельные ракеты. Сейчас же с новыми кораблями у соединения появляются стратегические задачи. С помощью крылатых ракет из района Балтийского моря будет возможно уничтожение в случае угрозы военных объектов на территории Северной Европы вплоть до Англии.

Как ранее сообщали «Известия», в прошлом году МРК «Одинцово» проекта 22800 и «Зеленый дол» проекта 21631 прошли испытания в Арктике. «Зеленый дол» прибыл в район учений по внутренним водным путям — через Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал в Белое море.

В последние годы Россия активно укрепляет оборону на Балтике. В частности, на этот год запланировано развертывание под Калининградом дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион». Они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 600 км. А под Петербург будут направлены береговые комплексы «Бал». Эта система предназначена для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз.

Роман Крецул Анна Черепанова