Тайна горы Таврос

База подлодок в Балаклаве превратилась в совершенно уникальный музей

18 мая в Балаклаве состоялось торжественное открытие восстановленного Министерством обороны Российской Федерации уникального музея подводных лодок. В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Гости высоко оценили атмосферу аутентичного противоатомного подземного убежища XX века. В период реконструкции экспозиция была дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

«Музей существует долгие годы, а сам объект создан еще в Советском Союзе в период холодной войны, – рассказал Тимур Иванов. – Наши коллеги вместе с правительством Севастополя за два месяца фактически превратили этот музей в абсолютно новый, современный арт-объект. Сегодня мы закончили первый этап и осенью этого года переходим к реализации второго. В планах – отдоковать и отбуксировать сюда подводную лодку 633-го проекта, которая будет доступна для посещения.

Балаклавская бухта Черного моря во времена СССР недаром была выбрана местом базирования подводных лодок. Ее ширина – 200–400 метров, глубина – около 17 метров. Из-за природного ландшафта она укрыта от штормов. А благодаря уникальной конфигурации бухта абсолютно незаметна со стороны открытого моря. В Балаклаве находился штаб 14-й дивизии подводных лодок. В горе Тавросе был сделан целый подземный город, способный выдержать прямое попадание атомной бомбы: ремонтный завод с сухим доком, ядерный арсенал, где хранились спецзаряды.

“ В случае угрозы здесь могли укрыться семь средних или десять малых субмарин, а также более тысячи человек, включая экипажи. Объект был рассчитан на ядерный удар мощностью 100 килотонн ”

В случае угрозы в нем могли укрыться семь средних или десять малых субмарин, а также более тысячи человек, включая экипажи. Объект был рассчитан на ядерный удар мощностью 100 килотонн.

«Знаменитый музей и раньше пользовался популярностью, но сейчас мы видим, как он преобразился. Это совершенно современный, интерактивный, уникальный проект, который вы не сможете увидеть в мировых столицах, – отметил Михаил Развожаев, – и сделать такое в сжатые сроки беспрецедентно. Нам было важно сохранить максимальную аутентичность базы, а с другой стороны, максимально рассказать и показать этот объект современному зрителю».

Представитель Военно-строительного комплекса Минобороны России Евгений Кузьмин сообщил, что первая подача бетона на «Объект 825» прошла 22 февраля 2021 года. А уже 22 апреля были завершены все масштабные бетонные работы. Строители приступили к наладочно-инженерным. 9 мая реконструированный «Объект 825» стал обновленным музеем, принял первых посетителей. На нем в две смены трудились около 300 специалистов. В дневную смену – порядка двухсот человек, в ночную – около ста. Работа шла безостановочно, в режиме непрерывного цикла.

«После реконструкции музей привлечет еще больше туристов, его экспозиции соответствуют самому высокому уровню, они будут расширяться», – добавил директор музея, в прошлом офицер-подводник капитан 1-го ранга запаса Юрий Тарариев.

Военные строители изменили все основные экспозиции. Ранее они состояли из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами. Благодаря новой концепции разработан уникальный логотип легендарного музейного комплекса, создана его объемная карта, сделана новая входная группа.

Иванов подтвердил, что в Балаклавский музей передадут новые экспонаты из Центрального военно-морского музея МО РФ, а ЧФ предоставит подводную лодку проекта 633, которую можно будет осмотреть изнутри.

По словам Тарариева, на ЧФ сохранилась единственная средняя подлодка этого проекта, построенная в 1961 году.

Как военный журналист, старший офицер Центрального органа МО СССР я смог побывать на этом уникальном секретном объекте еще в советские времена и реально видел, как в доке подземного завода ремонтировали среднюю подводную лодку. Но в то время невозможно было попасть в арсенал, где хранились ядерные боеприпасы. Сегодня это доступно. Слышал имитированный звук заводских ремонтных работ, видел затемнения, вспышки в потернах, «внутренности» застекленного нулевого этажа, который раньше был упрятан от посторонних глаз.

Не раз бывал я в этом музее уже в постсоветские времена. Видел, как он прирастал новыми экспонатами благодаря стараниям Тарариева. Но разграбленный после оставления его черноморцами, этот объект нуждался в серьезном ремонте. И такой ремонт произвели. Устранили течи воды, выполнили сложные гидроизоляционные работы, поставили современную вентиляцию, вытяжки, сделали суперкрепкие стяжки, применив современные технологии. Главное – продлили жизнь музея на многие десятилетия.

Сейчас посетители смогут изучить историю создания сверхсекретного объекта, узнать о системах жизнеобеспечения, ремонтных работах в сухом доке, ознакомиться с историей подводного флота, а вскоре и увидеть настоящую подлодку, которую отремонтирует на ГУПС Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе, коллектив которого возглавляет Виктор Трофимов. Его первый заместитель капитан 1-го ранга запаса Сергей Орлов рассказал о работах по музеефикации дизельной ПЛ, которую списали и исключили из состава ЧФ в 2015-м. В последние годы она служила флоту в качестве плавучей зарядовой станции ПЗС-50, обеспечивала зарядку аккумуляторов единственной тогда на ЧФ подлодки «Алроса».

В мирное время «Объект 825» ГТС работал как база ремонта и обслуживания подлодок. Субмарина в темное время суток через открытый ботфорт заходила в канал со стороны бухты и выходила из нее на дежурство с запасом топлива, кислорода, боеприпасов, воды и продовольствия. Под каменной толщей был расположен 102-метровый сухой док, заводские цеха, склад топлива, минно-торпедные склады. С 1961 по 1992 год здесь прошли ремонт более 200 подлодок.

Внутри подземного комплекса находился еще один суперсекретный «Объект 820» – ядерный арсенал, где хранили боеголовки и проводили регламентные работы с ними. Доступ туда был строго ограничен.

Теперь увидеть рассекреченное укрытие подлодок приезжают до четверти миллиона человек в год.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года