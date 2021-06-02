Серые зоны противостояния государств

Россия и Запад: особенности конфликтов на театрах мировой гибридной войны

Внимание Александра Бартоша, постоянного автора «ВПК», написавшего немало статей о проблемах гибридной войны, не случайно привлекли вопросы использования так называемых серых зон в конфликтах современности.

Разработанные на Западе стратегии серых зон, построенные на доктринах сдерживания и принуждения, предоставляют политикам, дипломатам и военным новую пищу для размышлений о том, как перехитрить соперника, а не просто подчинить его с помощью военной силы. Стратегии направлены на переориентацию мышления с точки зрения позиционирования и позволяют лучше подготовиться к применению принуждения или сдерживания – двух важных стратегий для работы в серой зоне.

США и страны НАТО ведут разработку единого плана проведения кампании в серой зоне, предусматривающего проведение силовых и несиловых операций по навязыванию противнику своей воли. Операции должны находиться за пределами границ традиционного государственного регулирования и не превышать порог прямого военного конфликта. Это должно позволить продвигать свои интересы, допуская выход за пределы общепринятых методов дипломатии, но избегая при этом военных действий. Довольно откровенно об использовании потенциала серых зон во внешней политике США недавно высказался новый глава Белого дома президент Джо Байден, призвав «поддерживать квалификацию сил специальных операций, чтобы сосредоточиться на кризисном реагировании и приоритетном противодействии терроризму и нетрадиционной войне и развивать возможности для лучшей конкуренции и сдерживания действий серой зоны».

Перечисленные, а также некоторые другие факторы обусловили актуальность предпринятой Александром Бартошем попытки раскрыть в недавно изданной им монографии «Серая зона: театр гибридной войны» роль и место серой зоны в стратегиях военных конфликтов XXI века.

В книге впервые сделана попытка научного осмысления нового фактора операционной среды – серой зоны как некоего политического стратегического пространства, в пределах которого международная система, балансируя на грани войны и мира, переформатируется под правила нового миропорядка.

Исследованы перспективы развития конфликтов в серой зоне на основе военно-политического анализа процессов трансформации межгосударственного противоборства с учетом изменений инструментов сдерживания и принуждения, вызовов, рисков и угроз современности, совершенствования военной техносферы, что связано с применением технологий искусственного интеллекта, проведением киберопераций, использованием БЛА, развитием глобальных процессов цифровизации. Важное место уделено анализу информационного противоборства в серых зонах с акцентом на технологии воздействия на сознание население с целью навязывания нужных агрессору стереотипов поведения в культурно-мировоззренческой сфере.

Введено понятие «современная операционная среда» как общее операционное пространство, диапазон угроз в котором простирается от мелких, менее технологичных противников, использующих адаптивные, асимметричные методы, до более крупных, модернизированных сил, способных атаковать с применением традиционных и асимметричных способов борьбы. Сделан важный вывод о снижении прогнозируемости процессов в серой зоне, на которые оказывает растущее влияние усиление соперничества между ослабевающими и возвышающимися державами.

Показано место серой зоны как театра гибридной войны, ведущейся в современной операционной среде. Предложены измерения серой зоны, включающие пространство и время, обосновано понятие «конкуренция в серой зоне», приведен подробный перечень гибридных угроз как инструментов гибридной войны. Сформулированы факторы использования гибридной войны как нового инструмента стратегического неядерного сдерживания и принуждения противника, дополняющего традиционные доктрины стратегического ядерного и неядерного сдерживания за счет высокоточного оружия.

В книге обоснованы роль и место стратегии как интеграционного фактора, объединяющего совокупность операций гибридной войны, рассмотрены особенности организации разведки и управления на театре гибридной войны.

Угрозы серой зоны предопределяют важность выводов автора о противоборстве в серых зонах, где противостоять американским стратегиям сдерживания и принуждения России будет крайне сложно, если не удастся ликвидировать собственные внутренние уязвимости, главными из которых являются отсутствие устойчивого экономического роста и сохраняющиеся разрывы геоэкономической и социальной связности, недостаточная притягательность страны и модели ее развития, неразвитость «мягкой силы» и объединяющей государственной идеи.

Россия должна быть нацелена на решение задач внутренней социально-экономической и социально-политической модернизации, обеспечения информационной безопасности, минимизации способности США вмешиваться в наши внутренние политические процессы с использованием возникающих проблем для дестабилизации ситуации и манипуляций настроениями общества.

Наряду с другими работами Александра Бартоша о конфликтах XXI века, которые неизменно пользуются популярностью в России, а некоторые издаются в Китае и странах Европы, новая книга, безусловно, представит интерес для специалистов, работающих в сфере обеспечения национальной безопасности, научных работников, студентов и широкого круга читателей.

Леонтий Шевцов, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года