Украина заключила контракт по выводу спутника «Сич» с площадки SpaceX

Государственное «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля» Украины заключило контракт с компанией ISILAUNCH по выводу спутника дистанционного зондирования земли «Сич 2-30 (2-1)» с пусковой площадки SpaceX. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей страны Олег Уруский.

«ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М. К. Янгеля» заключен контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата «Сич-2-30», — говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского министра в Facebook.

Он также подчеркнул, что соответствующий запуск должен будет состояться с пусковой площадки компании SpaceX с помощью ракетоносителя Falcon-9, а именно ISILAUNCH располагает необходимым соглашением с американской организацией и уполномочена ей на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на Falcon-9, а также предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части.

Уруский добавил, что на данный момент осуществлен авансовый платеж, а непосредственный запуск космического корабля планируется в декабре текущего года. В качестве резервной даты выступает январь 2022 года.

Отмечается, что в настоящее время «Конструктивное бюро «Южное» и Национальный центр управления и испытаний космических средств работают над подготовкой к запуску спутника и наземного сегмента, что позволит решить «многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны».

Ранее, 12 апреля, глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил о намерении ведомства предложить основателю компании SpaceX Илону Маску сотрудничество в рамках разработки совместных проектов.

13 января стало известно, что правительство Украины утвердило концепцию общегосударственной космической программы на 2021–2025 годы, на ее реализацию планируют потратить примерно 30 млрд гривен ($1,07 млрд).