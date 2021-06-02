Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов".

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева.

Украинского лидера, в частности, беспокоит перспектива углубления интеграции между Москвой и Минском в рамках Договора о Союзном государстве.

"У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства", — заявил Зеленский.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны в общей сложности разрабатывали проекты более 30 отраслевых дорожных карт. Тем не менее, пока программа все еще не принята. Продолжается работа над двумя интеграционными дорожными картами.