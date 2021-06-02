Откуда у ХАМАС дроны-камикадзе

Скрытые под землей позиции в тщательно замаскированных тоннелях позволят палестинцам долго держать оборону

Противостояние израильтян и палестинцев в недавно затихшем огневом конфликте вышло на новый военно-технологический уровень. Обстрел из сектора Газа велся не только примитивными неуправляемыми реактивными снарядами с баллистической траекторией, по всему фронту использовались и дроны-камикадзе. В Израиле заявили также об уничтоженной подводной лодке движения ХАМАС, экипаж которой, готовый стать шахидами, готовил диверсию в одном из прибрежных портов противника.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС, а именно «Бригады аль-Касам» не скрывают, что в их распоряжении есть иранские беспилотные летательные аппараты. Один из таких дронов-камикадзе нанес удар по израильскому химическому заводу в Нир-Оз, расположенному недалеко от границы с сектором Газа.

Система ПВО «Железный купол», перехватывающая воздушные цели, засекла и уничтожила БЛА, однако исходя из информации, а также данных о том, что хваленая ПРО уничтожает лишь треть выпущенных палестинцами НУРС, можно с уверенностью сказать, что борьба с дронами может оказаться для израильтян серьезной головной болью.

Палестинцы достаточно уверенно управляют беспилотниками «Шихаб», которые сильно напоминают иранские «Абабили». Операторы, по всей видимости, прошли подготовку в Иране. Это косвенно может подтвердить то, что производители ракет «Кассам» приобретали конструкторский опыт, чтобы перенести свои навыки в мастерские сектора Газа и в так называемые шхеры метро ХАМАС – подземные города и бункеры, коими испещрен сектор Газа, именно в Иране.

Крупнейшая израильская газета The Jerusalem Post утверждает, что военные смогли уничтожить по меньшей мере два дрона – один находился в полете и готовился нанести удар, в то время как второй ликвидировали при подготовке к запуску. Есть сведения о том, что в начале 2021 года палестинцы получили порядка 30 ударных БЛА иранского производства. При этом собственное название никого не вводит в заблуждение, это практически копии Ababil.

Известно, что «Абабиль-3» запущен в производство к 2008 году. То есть этому дрону уже как минимум 13 лет. Он имеет цилиндрический корпус с крыльями, установленными сверху. На оконцовке корпуса расположена Н-образная сдвоенная стрела.

Двигатель без маркировки

Конструкция крыла прямоугольной формы, его размах – около семи метров (у «Абабиль-2» – три метра). Дрон снабжен двигателем немецкой компании «Лимбах Флугмоторен». Хотя немцы категорически отвергают поставку своих моторов в Иран, заявляя, что Ababil-3 оснащен китайскими или иранскими клонами «Лимбаха». Однако участие западных компаний в производстве иранских дронов остается тайной за семью печатями. В частности, на сбитых беспилотниках обнаружены детали, произведенные на ирландских оборонных предприятиях.

“ Лидер Турции пообещал палестинцам помощь, сопоставимую с поддержкой Азербайджана в ходе недавней карабахской войны, а значит, на вооружении ХАМАС могут появиться не только новейшие иранские, но и турецкие дроны ”

Интересно, что сбитые дроны йеменских хуситов также по конструкции весьма напоминали «Абабили». Анализ конструктивных особенностей Ababil-3, посаженного в Ираке из-за механической неисправности, показал, что этот ЛА построен из композитных материалов. Двигатель без маркировки, специалисты так и не смогли установить, был ли он произведен в Иране или все-таки в Китае.

В целом же дрон очень экономичен и прост в производстве. А значит, имеет низкую стоимость. Отдельные дефекты и недоработки не мешают достигать скорости 200 километров в час и летать на дальность 100 километров, что в условиях Израиля – критическое расстояние. Практический потолок – пять тысяч метров. Время полета – четыре часа.

Дроны от Эрдогана

Пусковые установки ХАМАС, скрытые в вырытых за долгие годы и тщательно замаскированных тоннелях, позволят палестинцам держать оборону сколь угодно долго. Удивительно, но факт – Турция и Иран, имеющие в Сирии противоположные геополитические цели, в отношении Израиля вступили в негласную сделку.

Тот факт, что лидер Турции открыто пообещал палестинцам помощь, сопоставимую с военной кооперацией Стамбула и Баку в ходе недавней карабахской войны, говорит – на вооружении ХАМАС могут появиться не только новейшие иранские, но и турецкие беспилотники.

А с учетом того, что армия Турции имеет «в штате» мобильные группы боевиков из Идлиба, вполне вероятно – Анкара может отправить их на помощь боевикам ХАМАС. Да и Эрдоган является ярым сторонником «Братьев-мусульман». В данных обстоятельствах противостояние Израиля и «Хезболлы» может ослабить заклятого врага Турции и союзника Москвы Башара Асада. Так что Турции война тоже на руку.

Клубок противоречий настолько разноцветен, что сам черт ногу сломит. Выпускаются ракеты по Израилю и из южной части Ливана, имеют место столкновения протестующих палестинцев с израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи всю ответственность за нынешнее обострение в регионе возложил на Израиль.

МИД России занял взвешенную позицию, понимая, чем грозит эскалация боевых действий. На Смоленской площади осудили атаки на мирное население в зоне конфликта и призвали его участников к сдержанности. В Госдепартаменте США выразили озабоченность ситуацией. Однако отметили, что признают право еврейского государства на защиту своей территории.

Игорь Владимиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года