Ядерная арифметика

Что в арсеналах России и США подпадает под продленный договор СНВ-3

В конце января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с новоизбранным президентом США Джо Байденом, во время которого главы России и Соединенных Штатов договорились продлить СНВ-3 без дополнительных условий еще на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Но нельзя сказать, что проблема закрыта.

Дальнейшее соблюдение ограничений по Договору СНВ-3 – один из немногих позитивных признаков в отношениях между странами, которые в остальном остались холодными.

Первый обмен данными пролонгированного договора показывает ситуацию, сложившуюся на 1 марта 2021 года. Страны располагали в общей сложности 1567 подотчетными стратегическими ракетами и тяжелыми бомбардировщиками, из которых было развернуто 1168 пусковых установок с 2813 боеголовками. Эти данные показывают небольшое уменьшение количества развернутых пусковых установок и боеголовок по сравнению с тем, что было шесть месяцев назад. Заметим, что общее количество боеголовок на самом деле примерно на сто единиц больше, поскольку каждый развернутый бомбардировщик засчитывается как один носитель и один ядерный заряд, даже если бомбардировщики обеих сторон в реальности несут от 6 до 20 ЯЗ на борту при нормальной боевой нагрузке.

При сравнении с сентябрем 2020 года данные показывают, что обе страны увеличили общее количество стратегических пусковых установок на три единицы, уменьшили суммарное количество развернутых стратегических пусковых установок (МБР, БРПЛ и ТБ) на 17 единиц и уменьшили на 91 единицу суммарное количество развернутых стратегических боеголовок. Из этих цифр только первая является константой, другие изменения отражают естественные колебания количества ПУ и зарядов по мере того, как пусковые установки поступают в эксплуатацию, выводятся из состава или модернизируются.

Что касается общего итога соблюдения сторонами договорных обязательств, данные показывают: РФ и США с февраля 2011 года демонтировали 422 стратегические пусковые установки из своих арсеналов, сократили развернутые стратегические ПУ на 235 и сократили количество развернутых стратегических боеголовок на 524. Однако важно напомнить, что это сокращение боеголовок составляет лишь чуть более шести процентов от оценочных 8297 боеголовок, остающихся в арсеналах ядерных вооружений двух стран (чуть более четырех процентов, если считать их общие совокупные запасы в 11 807 накопленных и списанных из «пассивного резерва» боеголовок).

США – статическое равновесие

Данные показывают, что Соединенные Штаты в настоящее время обладают 800 стратегическими пусковыми установками, что является максимально разрешено договором. Из них развернута 651 с приписанными 1357 боеголовками. Это на 24 развернутые стратегические ПУ и на 100 развернутых стратегических боеголовок меньше, чем полгода назад. Это не фактическое снижение, а отражение нормальных колебаний, вызванных сокращением «лишних» пусковых установок и прекращением технического обслуживания. Соединенные Штаты не сокращали общий запас стратегических пусковых установок с 2017 года.

“ Дальнейшее сохранение Договора СНВ-3 – один из немногих позитивных признаков в отношениях между РФ и США, которые в остальном остались холодными ”

Сводные данные не показывают, сколько боеголовок относится к каждому из элементов триады, полный несекретный набор данных будет выпущен позже. Но если предположить, что количество развернутых бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет такое же, как в данных за сентябрь 2020 года, то ПЛАРБ в настоящее время несут 909 боеголовок на 200 развернутых БРПЛ Trident II. Это на 100 боеголовок, развернутых на ПЛАРБ, меньше по сравнению с сентябрем 2020 года или в среднем по четыре-пять боеголовок на развернутую ракету. В целом арсенал развернутых на БРПЛ ядерных зарядов составляет 67 процентов от всего арсенала США (1357 боеголовок), приписываемых действующим стратегическим носителям, почти 70 процентов, если исключить «фальшивые» полсотни бомбардировщиков, включенные в официальный подсчет (43 бомбардировщика Б-52 и 4 Б-2, которым не досталось боевой нагрузки).

По сравнению с февралем 2011 года Соединенные Штаты сократили запасы стратегических носителей на 324 единицы, развернутых пусковых установок на 231 и развернутых стратегических боеголовок на 443 единицы. Хотя сокращение боеголовок составляет лишь небольшую часть (около 12 процентов) от 3800 боеголовок, которые остаются в арсенале США – менее восьми процентов, если считать общее количество, состоящих на вооружении, складированных и списанных (но еще не демонтированных) боеголовок в 5800 единиц.

РФ – в пределах допустимого

Данные последнего обмена показывают, что РФ располагает 767 стратегическими носителями, из которых 517 развернуты с приписанными 1456 боеголовками. По сравнению со сведениями, зафиксированными полгода назад, это на семь развернутых ПУ и на девять развернутых стратегических боеголовок меньше. Изменение отражает колебания, вызванные штатным обслуживанием пусковых установок и работами при перевооружении новыми системами.

По сравнению с февралем 2011 года Россия сократила арсенал стратегических носителей на 98 единиц, развернутых пусковых установок – на четыре единицы и стратегических боеголовок – на 81 единицу. Это скромное сокращение и составляет менее двух процентов от оценочных 4497 боеголовок, которые остаются в российском ядерном арсенале (1,3 процента), если считать из общего количества 6257 накопленных, складированных и списанных (но еще не демонтированных) российских ЯЗ.

По сравнению с 2011 годом сокращения России, достигнутые в рамках нового СНВ, меньше, чем сокращения США, потому что у Москвы изначально было меньше стратегических сил, чем у Вашингтона, когда договор вступил в силу.

Какое наращивание?

В связи с частыми заявлениями официальных лиц США о том, что РФ увеличивает ядерный арсенал, данные нового СНВ показывают: этого увеличения не происходит. Напротив, сведения последнего обмена говорят, что у России на 134 развернутых стратегических ПУ меньше, чем у Штатов, – это значительный разрыв, примерно равный количеству ракет в ракетном крыле МБР «Минитмен-3» САК ВВС США, что соответствует в российских Вооруженных силах ракетной армии РВСН. Примечательно, что в России, несмотря на программы модернизации, до сих пор не пытались сократить этот разрыв за счет развертывания большего количества стратегических ПУ. Вместо этого дефицит российских пусковых установок увеличился почти на треть с февраля 2018 года. Российские военные компенсируют нехватку ПУ развертыванием новейших ракетных вооружений МБР РС-24 «Ярс» и БРПЛ Р-30 «Булава», которыми заменяют старые типы МБР РС-12М «Тополь», и БРПЛ Р-29Р, Р-29РМ). Благодаря ограничению, наложенному новым Договором СНВ, большое количество боеголовок не размещается на ракетах до полной загрузки блоков разведения, а хранится отдельно на складах Минобороны и потенциально может быть установлено на развернутые ракеты в случае кризиса. Соединенные Штаты обладают сегодня значительно большим возвратным потенциалом. В «активном» резерве на складах Министерства энергетики хранится 400 боеголовок W78/Mk12А для МБР и 1200 боеголовок W76-0/Mk4 и W76-1/Mk4А для БРПЛ и, следовательно, США не находятся в невыгодном стратегическом положении.

Новейшие стратегические ядерные вооружения России УББ 15Ю71 «Авангард» и МБР РС-28 «Сармат» подпадают под действие нового Договора СНВ и официально в него включены. Другие типы – ядерная торпеда 2М39 «Посейдон» и КРНБ с ядерной установкой 9М730 «Буревестник» еще не развернуты и, по всей видимости, их планируется развернуть позднее в относительно небольшом количестве. Они неспособны нарушить стратегический баланс в обозримом будущем. В договоре изначально предусмотрены юридические закладки о включении новых типов оружия, если обе стороны согласны.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года