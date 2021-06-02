Британский авианосец вошел в Средиземное море

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа Королевского ВМФ Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth ("Куин Элизабет"), пройдя Гибралтар вошла в Средиземное море, сообщили британские СМИ.

В состав группы входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen. Группу также сопровождает ударная атомная подводная лодка класса Astute Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.

На борту авианосца размещены восемь британских истребителей пятого поколения F-35B и десять истребителей F-35 ВМС США.

Авианосная группа, поход которой продлится около восьми месяцев направляется в район Южно-Китайского моря, чтобы послать Пекину сигнал, что международные морские пути должны оставаться открытыми, отмечают британские СМИ.