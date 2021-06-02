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Интерфакс-АВН

Британский авианосец вошел в Средиземное море

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Авианосец HMS Queen Elizabeth R08
Авианосец HMS Queen Elizabeth R08.
Источник изображения: usni.org

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Авианосная ударная группа Королевского ВМФ Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth ("Куин Элизабет"), пройдя Гибралтар вошла в Средиземное море, сообщили британские СМИ.

В состав группы входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen. Группу также сопровождает ударная атомная подводная лодка класса Astute Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.

На борту авианосца размещены восемь британских истребителей пятого поколения F-35B и десять истребителей F-35 ВМС США.

Авианосная группа, поход которой продлится около восьми месяцев направляется в район Южно-Китайского моря, чтобы послать Пекину сигнал, что международные морские пути должны оставаться открытыми, отмечают британские СМИ.

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Страны
Великобритания
Китай
Нидерланды
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Astute АПЛ
Авианосец
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