Проверено: мины есть

Российские саперы по праву считаются лучшими в мире

На минувшей неделе в подмосковной Кубинке, на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» работала 4-я Международная конференция по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам. Участие в ней приняли делегации 24 стран и пяти международных организаций. Значимость этого ежегодного мероприятия трудно переоценить, поскольку на нем подводятся итоги работы российских саперов по разминированию самых сложных участков местности в горячих точках по всему миру.

Открывая конференцию, начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий подчеркнул: «Обмен имеющимся национальным опытом в вопросах разминирования позволит нам в дальнейшем на более качественном уровне парировать связанные с этим угрозы, следовать основному целевому приоритету работы – сохранению жизни и здоровья как мирного населения, так и саперов».

В конференции приняли участие представители ряда международных и неправительственных организаций – Службы ООН по разминированию, Международного комитета Красного Креста, Женевского международного центра гуманитарного разминирования, Швейцарского фонда по противоминной деятельности, Центра по разминированию Республики Сербия. Россия была представлена семью делегациями от различных министерств и пятью негосударственными организациями.

В первый день конференции специалисты поделились опытом работы в области разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Были продемонстрированы возможности Международного противоминного центра ВС РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования, представлены образцы средств инженерного вооружения, применяемых при выполнении задач по очистке местности от взрывоопасных предметов в различных условиях.

Сирийский опыт

Безусловно, еще раз был проанализирован и оценен сирийский опыт работы наших саперов. Напомним, отряд Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ в ходе выполнения задач по разминированию территории Сирии обнаружил и уничтожил свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов, обучил более 1200 сирийских военнослужащих.

По словам заместителя начальника МПЦ полковника Олега Крыжановского, в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике отряд центра за пять лет четырежды занимался этой предельно опасной работой. Российские саперы, рискуя жизнью, первыми входили в освобожденные от террористов города, очищали их от смертоносных предметов, что позволило сохранить тысячи жизней мирного населения, вернуть миру жемчужины культурно-исторического наследия человечества.

Фото: mil.ru

За этот период специалисты МПЦ очистили 6,5 тысячи гектаров, 1400 километров автомобильных дорог, 17 тысяч военных и гражданских объектов. Ими были обнаружены и уничтожены свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов, более 31 тысячи из которых – самодельные взрывные устройства. Крыжановский также отметил, что в сирийском филиале центра российские специалисты передали уникальный боевой опыт тысячам коллег, которые сегодня продолжают работу по окончательной зачистке освобожденных территорий страны.

Минные поля 90-х годов

Этот опыт пригодился и самим российским военнослужащим совсем недавно – на территории Нагорного Карабаха. Как подчеркнул заместитель начальника Международного противоминного центра полковник Сергей Стешенко, особенностью разминирования территории Нагорно-Карабахского конфликта являлось наличие минных полей, часть которых не была разминирована еще в 90-е годы, а также отсутствие формуляров и карт минных полей. В результате российским саперам приходилось постоянно вести инженерную разведку местности. Это удивительно, но получается, люди многие годы жили и работали там, не зная, что порой буквально ходят по минному полю.

Более того, минные поля на территории конфликта представляют особую опасность. «Шаг минирования при установке противопехотных минных полей хаотичный, некоторые боеприпасы установлены одиночно или парно в местах, даже не подразумевающих ведения активных боевых действий», – пояснил Стешенко. В ходе выполнения задач по разминированию территории Нагорно-Карабахского конфликта специалисты МПЦ очистили более 2100 гектаров территории, 657 километров дорог, проверили 1844 различных здания и сооружения. В итоге было обнаружено и уничтожено свыше 25 тысяч взрывоопасных предметов. В настоящее время работы по разминированию территории Нагорно-Карабахского конфликта продолжаются.

Надо отметить, что международный авторитет российских саперов очень высок, как и качество производимой работы. Особый разговор на конференции зашел об опыте использования нашими специалистами средств инженерного вооружения и подготовке специалистов гуманитарного разминирования. Участники встречи ознакомились со специальной техникой инженерных войск Вооруженных сил России и возможностями МПЦ ВС РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования. На статической экспозиции были представлены отечественные современные средства защиты сапера, поиска мин и взрывоопасных предметов, проведения подводного разминирования, а также инструменты, применяемые при очистке местности. В частности, в рамках динамического показа специалисты МПЦ ВС РФ продемонстрировали практическое разминирование местности с применением мобильного робототехнического комплекса «Уран-6», выполнение задач инженерным разведывательным дозором на участке местности, порядок дрессировки собак и работу групп минно-розыскной службы, гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам.

Зона ответственности – весь мир

Российские саперы готовы выполнить задачи гуманитарного разминирования в любом регионе мира, что уже не раз подтверждалось. Специалисты МПЦ имеют высокий уровень подготовки, готовы оказать помощь в гуманитарном разминировании и обучить саперному мастерству иностранных военнослужащих. Это особо подчеркнул начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«К нам поступает много заявлений о помощи. Разумеется, решение по применению российских инженерных войск за рубежом принимается руководством страны, – сказал он. – Главное – высокая готовность наших сил и средств к выполнению задач в любом регионе мира».

Сегодня в МПЦ обучаются военнослужащие из Армении, на очереди – казахстанские коллеги. Сделали заявки на подготовку профессионалов белорусские и камбоджийские военные. Просьбу обучить своих специалистов подтвердили Пакистан, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года