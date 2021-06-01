Войти
Время электроники

Минпромторг хочет возвращать деньги за переход на отечественную электронику

520
0
0
Минпромторг
Минпромторг.
Источник изображения: mpt.volganet.ru

В Минпромторге предложили возвращать половину затрат россиян при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение.

О планах ведомства сообщил заместитель главы министерства Василий Шпак на форуме «Интеллект машин и механизмов». Его слова передает ТАСС.

«Эту субсидию мы планируем направлять в сторону потребителей. Там мы готовы субсидировать до 50 процентов по затратам в части перехода на отечественные решения как с точки зрения железа, так с точки зрения софта», — заявил Шпак.

По словам замглавы министерства, в планах Минпромторга есть и субсидирование разработки по внедрению искусственного интеллекта. Оба предложения проходят «окончательное согласование в федеральных органах исполнительной власти», добавил он.

Шпак отметил, что министерство собирается субсидировать 90 процентов затрат на создание средств производства специального технологического оборудования, а также материалов и средств проектирования для радиоэлектроники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
AI
Похожие новости
22.07.2020
Программы ЦНИИ "Буревестник"
30.06.2020
Олег Мартьянов: в будущем будет не армия терминаторов, а армия умных "Маркеров"
14.06.2018
Денис Мантуров провел совещание по подготовке к «Гидроавиасалону-2018»
15.08.2013
Sikorsky работает над системой ИИ для вертолета
23.05.2013
ЦАГИ им. Жуковского станет разработчиком проекта "Самолет 2020"
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 11:22
  • 2
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 11:05
  • 227
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 11:03
  • 20
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 11:00
  • 1
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:49
  • 1
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей
  • 01.06 09:38
  • 1
Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В
  • 01.06 08:57
  • 55
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 08:17
  • 48
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 06:39
  • 1
Войска на Курилах отрабатывают задачи по приведению в высшие степени боеготовности
  • 01.06 04:35
  • 76
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 04:08
  • 8
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В