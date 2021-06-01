Минпромторг хочет возвращать деньги за переход на отечественную электронику

В Минпромторге предложили возвращать половину затрат россиян при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение.

О планах ведомства сообщил заместитель главы министерства Василий Шпак на форуме «Интеллект машин и механизмов». Его слова передает ТАСС.

«Эту субсидию мы планируем направлять в сторону потребителей. Там мы готовы субсидировать до 50 процентов по затратам в части перехода на отечественные решения как с точки зрения железа, так с точки зрения софта», — заявил Шпак.

По словам замглавы министерства, в планах Минпромторга есть и субсидирование разработки по внедрению искусственного интеллекта. Оба предложения проходят «окончательное согласование в федеральных органах исполнительной власти», добавил он.

Шпак отметил, что министерство собирается субсидировать 90 процентов затрат на создание средств производства специального технологического оборудования, а также материалов и средств проектирования для радиоэлектроники.