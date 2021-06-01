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Техкульт

Инженеры разработали космический холодильник, способный работать в невесомости

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Холодильник

Исследовательская группа из Университета Пердью совместно со специалистами из компаний Whirlpool и Air Squared спроектировала новую конструкцию холодильного оборудования. Оно предназначено для работы в условиях микрогравитации. Это весьма непростая задача, если учесть, что именно сила тяжести является ключевым фактором для циркуляции хладагента в земных холодильниках.

Детали конструкции не сообщаются, указано лишь, что инженеры применили новые безмасляные компрессоры и существенно нарастили скорость прокачки хладагента на отдельных этапах для преодоления условий невесомости. Им потребовалось разработать такую конструкцию, которая будет не просто герметичной, а способной работать в любом положении. На боку, вверх ногами, при постоянной смене положения в пространстве, во время вращения и т.д. После тестирования на земле «космический холодильник» отравили на борт летающей лаборатории, где воспроизводятся условия реальной невесомости. Прототип успешно прошел тесты, утечек хладагента не выявлено, его циркуляция не была нарушена. Инженеры опасались, что невесомость подкинет им неприятных сюрпризов, но все прошло благополучно. Теперь они работают над оптимизацией энергопотребления системы и увеличением полезного объема холодильной камеры.

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