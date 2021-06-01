Разработка Ростеха обеспечит рост эффективности промышленного оборудования до 30%

Компания «СТАН» при поддержке «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех разработала универсальную платформу для цифровизации промышленности под стандарты Индустрии 4.0. Решение дает возможность объединить оборудование различных моделей и производителей в общее информационное пространство. Это позволит снизить простои и повысить эффективность производства.
Разработка компании «СТАН» предназначена для автоматизации сбора данных о состоянии промышленного оборудования, последующего анализа и выявления уязвимых мест в технологических цепочках. Отличительной особенностью системы является возможность объединить в общее информационное пространство Индустрии 4.0 отечественные и иностранные станки как с числовым программным управлением, так и без него, а также модели разных поколений.
Разработка выполняет роль «умного ассистента» для всех участников производственного процесса: руководитель предприятия принимает управленческие решения на основе объективной информации о загрузке и причинах простоя оборудования, цеховые службы оперативнее реагируют на запросы о необходимости ремонта, оператор станка получает задание и нормативы времени на его выполнение.
Решение базируется на платформе информационно-аналитического мониторинга SeeCNC от российского IT-разработчика для промышленности НПК ЛО ЦНИТИ. Система не требует установки специализированного программного обеспечения на рабочие места пользователей. Кроссплатформенное приложение с широкими возможностями масштабирования позволяет гибко интегрировать в IT-инфраструктуру предприятия данные, полученные из различных источников: систем управления оборудованием, специализированных блоков мониторинга и датчиков.
В настоящий момент ООО «РТ-Капитал» совместно с руководством ООО «СТАН» реализует комплексную программу трансформации компании, направленную на развитие новых компетенций в соответствии с передовым международным опытом и повышение финансовых результатов.