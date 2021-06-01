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Известия.ru

Сменили на «Линзы»: медицинские броневики массово поступят в войска

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Источник изображения: Фото: voennoedelo.com

Эти машины скорой помощи отличаются уникальной проходимостью и защитой, а их оборудование позволяет спасать тяжелораненых прямо на поле боя

Бронированная «скорая помощь»-вездеход заступила на службу. По итогам испытаний Минобороны приняло принципиальное решение о массовых закупках новейших медицинских бронеавтомобилей «Линза». Ранее эти машины проходили тестирование в медицинских подразделениях Центрального и Южного военных округов, а также в Таджикистане и Сирии. Но в этом году они пополнят автопарки Западного и Центрального военных округов. «Линза» считается одной из самых современных военных «скорых» в мире. Помимо брони, вездеход отличается уникальной проходимостью. А его оборудование позволяет стабилизировать даже критических пациентов непосредственно под огнем противника.

Спасти под огнём

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, массовые поставки бронеавтомобилей «Линза» начались весной нынешнего года. До этого времени опытные партии проходили испытания в войсках. Правда, точные сроки перевооружения медицинских подразделений на новую технику, по словам собеседников издания, будут зависеть от выполнения Гособоронзаказа.

В нынешнем году в Западном военном округе «Линзы» войдут в состав медотрядов специального назначения Минобороны. А в Центральном военном округе ими пополнят медицинские батальоны нескольких мотострелковых бригад.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Источник изображения: iz.ru

Задача таких машин тактического звена — как можно быстрее доставить раненого с передовой до ближайшего медицинского пункта, где ему окажут квалифицированную помощь. Считается, что именно от скорости эвакуации напрямую зависит возможность спасти жизнь пострадавших. Благодаря защите и мобильности новая техника сможет действовать в районах боевых действий и эвакуировать пострадавших даже под огнём противника.

«Линза» делалась по конкретному тактико-техническому заданию Минобороны РФ, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой МО РФ, ранее заявил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович. По его словам, первая опытная партия машин была произведена компанией в 2019 году.

Бронеавтомобиль создали в сжатые сроки. В сентябре 2016 года был объявлен конкурс на его разработку, а уже через три года первые образцы поступили для опытной эксплуатации в подразделения Южного военного округа. Затем их проверили и в других регионах, включая 201-ю военную базу России в Таджикистане. Смогли задействовать «Линзу» и в Сирии.

Закупают «Линзы» в качестве транспортера переднего края для догоспитального этапа, рассказал «Известиям» подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

— Для переднего края нужны специальные медицинские машины и задача «Линзы» — прибыть на передний край, забрать пострадавших и как можно быстрее доставить их на этап оказания хотя бы первой врачебной помощи, — отметил эксперт. — Долгое время подобной техники не существовало, использовались уазики, на которых практически не было никакой защиты. Дальше концепция стала развиваться в сторону усиления бронирования медицинских автомобилей. Это очень правильный подход.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Источник изображения: iz.ru

Необходимо понимать, что понятие «золотой час» в хирургии придуман не для красного словца, уточнил Алексей Водовозов. По его словам, чаще всего ранения — это политравмы и кровотечения, подавляющее большинство раненых погибают именно из-за этого. Считается, что при потере около 30% циркулирующей крови, необратимые изменения в органах и системах наступают в течение ближайшего часа. Поэтому всеми путями сокращают время доставки на госпитальный этап. В том числе для этого применяют вертолеты, но они на переднем крае не сядут, так как станут лёгкой мишенью для противника, поэтому используются на уровне между полком и дивизией, в относительном ближайшем тылу, уточнил эксперт. Для переднего края нужны специализированные медицинские машины и «Линза» — один из таких вариантов.

Бронированная «неотложка»

Быстро разработать «военную скорую» позволило использование готовой платформы КамАЗ-53949 «Тайфун-К». На ней уже созданы несколько моделей бронеавтомобилей, включая вооружённые для спецназа. В санитарной версии её десятиместную кабину заменили на двухместную, а на освободившееся место установили полноценный медицинский модуль.

В одну эвакуационную машину помещаются до четырёх носилок с ранеными или шесть пострадавших в сидячем положении. Другой вариант комплектации «Линзы» используется для перевозки медицинского имущества, которое необходимо для развёртывания батальонного медпункта. В его состав входит каркасная палатка.

В комплект оборудования на автомобиле включено приспособление для вытаскивания пострадавших из люков в бронетехнике. Оснащён он и специальными щитами для переноски людей с травмами позвоночника. В самой машине есть всё необходимое для оказания первой помощи раненым.

Десантный отсек многоцелевого бронеавтомобиля повышенной защищенности «Тайфун» (КАМАЗ-53949)

Источник изображения: Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

«Линза» имеет круговую защиту третьего класса. Для этого поверх стальной брони установлена современная керамическая. Такая конструкция не пробивается бронебойными пулями винтовочного калибра 7,62 мм, осколками снарядов и бомб.

Специальная конструкция корпуса на испытаниях подтвердила устойчивость к подрыву под днищем до 8 кг тротила. Даже с сильно повреждённым взрывом колесом машина проедет ещё до 50 км по пересечённой местности.

Тяжёло бронированный автомобиль весом в 15 т может разгоняться по дороге до 105 км/час. Все четыре колеса у него ведущие, с регулируемой системой подкачки шин, что обеспечивает повышенную проходимость. Пять видеокамер дают водителю круговой обзор даже в случае, если бронестёкла будут серьёзно повреждены.

Санитарная машина оборудована адаптивной гидропневматической подвеской. Она эффективно уменьшает уровень тряски и раскачивания, сглаживает ухабы. Это облегчает страдания раненых, перевозимых в «Линзе».


Антон Лавров

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